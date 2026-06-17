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Rádio Província FM celebra 37 anos de história

Fundada em 1989, a Rádio Província FM acompanha a história de Tenente Portela e da Região Celeiro, levando informação, entretenimento e companhia diariamente aos ouvintes — hoje também pelo rádio, internet e Alexa

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
17/06/2026 às 10h45 Atualizada em 17/06/2026 às 11h41
Rádio Província FM celebra 37 anos de história
(Foto: Divulgação)

 

A Rádio Província FM completa, neste 17 de junho, 37 anos de inauguração e funcionamento em Tenente Portela. Ao longo de quase quatro décadas, a emissora consolidou-se como uma das principais referências da comunicação regional, com abrangência em boa parte do Noroeste do Rio Grande do Sul, alcançando também o Extremo Oeste de Santa Catarina e regiões próximas da Argentina.

A história da Província FM começou a ser escrita a partir da decisão do jornalista Jalmo Fornari de permanecer em sua terra natal após uma longa temporada de trabalho em veículos de comunicação de Porto Alegre e depois de cursar Comunicação Social na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O projeto nasceu de uma convicção: era possível fazer, no interior, uma comunicação moderna, comunitária, regional e comprometida com a informação.


Na época, abrir uma emissora de rádio FM no interior do Rio Grande do Sul representava um grande desafio. O rádio brasileiro ainda era fortemente dominado pelas transmissões em amplitude modulada, e os receptores de FM eram poucos nos lares, veículos e estabelecimentos comerciais. Até mesmo sintonizar uma emissora em frequência modulada era uma novidade para muitos ouvintes.

A inauguração da Rádio Província FM aconteceu na manhã do dia 17 de junho de 1989, reunindo a comunidade local em um momento histórico para Tenente Portela e região. Depois de cerca de um mês de transmissões em caráter experimental, a programação oficial entrou no ar, marcando o início de uma nova fase na comunicação regional.

Voltada à valorização da cultura local, mas com fortes vínculos com o jornalismo, a Província FM nasceu como um desafio para seu idealizador e para a equipe que deu os primeiros passos na nova emissora. Dois anos antes, Jalmo Fornari já havia colocado em circulação o semanário Jornal Província, formando a base do que mais tarde passaria a ser conhecido como Sistema Província de Comunicação.

Nestes 37 anos, a Rádio Província FM tornou-se muito mais do que uma emissora musical ou jornalística. Foi instrumento de mobilização comunitária, de campanhas solidárias, de apoio a obras, entidades, famílias em situação de dificuldade e causas de interesse coletivo. Entre suas ações mais tradicionais está o “Natal da Criança Carente”, promoção realizada há cerca de 30 anos, levando presentes, solidariedade e esperança a centenas de crianças da região.

A trajetória da emissora também é marcada pela integração permanente com a comunidade. Ao longo das décadas, a Província acompanhou transformações políticas, sociais, econômicas e culturais da região, sempre buscando estar próxima dos ouvintes, dos municípios, das entidades e das principais demandas regionais.


Jornalista Jalmo Fornari entrevistando o Rei do Futebol

O reconhecimento público veio em forma de audiência, credibilidade e centenas de troféus em pesquisas de opinião. Em muitas dessas avaliações, a Província FM figurou como a emissora mais ouvida em sua área de abrangência, alcançando índices de aceitação superiores a 75% dos entrevistados.

A força da 100.7 FM, no entanto, não se resume à sua estrutura ou ao alcance de seu sinal. Ela está, sobretudo, nas equipes que, ao longo dos anos, ajudaram a construir a identidade da emissora. Locutores, jornalistas, operadores, técnicos, colaboradores, parceiros comerciais e ouvintes foram o sustentáculo da credibilidade conquistada pela Rádio Província.


Neste aniversário de 37 anos, o sentimento é de gratidão. Gratidão à comunidade de Tenente Portela, aos ouvintes de toda a região, aos anunciantes, colaboradores e a todos que, de uma forma ou de outra, fizeram e continuam fazendo parte desta história.

A Rádio Província FM chega aos 37 anos reafirmando seu compromisso com a informação, a cultura, a prestação de serviço, a solidariedade e o desenvolvimento regional. Uma história construída no microfone, nas páginas do jornal, nas ruas, nos eventos, nas campanhas comunitárias e, principalmente, na confiança dos ouvintes.

Reelembre a inauguração da Rádio Província FM, clicando no link abaixo:
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