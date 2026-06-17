Quarta, 17 de Junho de 2026
5°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Votação da medida provisória que amplia recursos para a Polícia Federal é adiada para terça

A MP está em análise na comissão mista de deputados e senadores

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/06/2026 às 18h37

A comissão mista criada para analisar a Medida Provisória 1348/26 remarcou para a próxima terça (23) a votação do relatório do deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA) à proposta que amplia as fontes de receita do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol).

A reunião será realizada às 14h30, no plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado.

A proposta
A MP altera a Lei Complementar 89/97 e destina ao Funapol parte da arrecadação das apostas de quota fixa ( bets ). O percentual será aplicado de forma gradual: 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028.

O texto também autoriza o governo federal a repassar até R$ 200 milhões ao Funapol em 2026 e amplia as fontes de receita do fundo.

O Funapol poderá receber repasses provenientes de entes federativos ou de organismos internacionais para combater o crime organizado, além de doações de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras.

A medida provisória ainda prevê a possibilidade de compensação por atividades extraordinárias para policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais penais federais, desde que prevista em futura lei.

Próximos passos
O Congresso Nacional tem até 19 de agosto para analisar a matéria, que será convertida em lei caso seja aprovada pelos parlamentares.

A comissão mista é presidida pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) e foi instalada no último dia 9.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova inclusão da primeira infância como prioridade na Constituição

A proposta ainda precisará ser votada pelo Plenário da Câmara em dois turnos antes de seguir para o Senado

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Ministro da Fazenda defende restrições em projetos que aumentam despesas do governo

A pasta divulgou nota com nove propostas em tramitação no Congresso que custariam R$ 111 bilhões por ano se fossem aprovadas

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Pesquisadores e deputados defendem prioridade para testes com polilaminina para lesão medular

Representantes da Anvisa e do Ministério da Saúde alertaram para a necessidade de cautela e comprovação clínica em debate na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que cria diretrizes nacionais para as Rondas Maria da Penha

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Thiago Cristino / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova criação de 91 cargos na Defensoria Pública da União

Os senadores ainda precisam analisar a proposta

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
1.64 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
19°
Sexta
13° 11°
Sábado
13° 10°
Domingo
19°
Segunda
13° 10°
Últimas notícias
Tenente Portela Há 15 minutos

Tenente Portela lança programação dos 71 anos e apresenta balanço de obras
Tecnologia Há 24 minutos

IA e casas conectadas impulsionam rotina doméstica no Brasil
Justiça Há 24 minutos

Polícia abre inquérito sobre arma apreendida atribuída a Bolsonaro
Política Há 24 minutos

Durigan critica PEC que dá autonomia ao BC por criar “novo Poder
Saúde Há 24 minutos

Novo caso de febre amarela é registrado em Lagoinha, interior de SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 -0,05%
Euro
R$ 5,87 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,530,56 +0,52%
Ibovespa
168,453,94 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3712 (16/06/26)
01
03
04
06
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias