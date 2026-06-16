Terça, 16 de Junho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vendas no comércio recuam 1,5% em abril, impactadas por combustíveis

Resultado é o pior desde junho de 2022, mostra IBGE

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/06/2026 às 12h30
Vendas no comércio recuam 1,5% em abril, impactadas por combustíveis
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O setor de comércio recuou 1,5% na passagem de março para abril, impactado principalmente pela queda nas vendas de combustíveis. O resultado interrompe sequência de três meses de alta e representa o pior resultado desde junho de 2022 (-2,8%).

Na comparação com abril de 2025, o comércio subiu 1%. A média móvel trimestral, que indica a tendência de comportamento, teve variação nula. No acumulado de 12 meses, o setor de comércio apresenta expansão de 1,5%.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio , divulgada nesta terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

Os resultados anunciados deixam o setor 1,5% abaixo do maior patamar já alcançado, que pertence a março de 2026.

Influências

Dos oito grupos de atividades pesquisados pelo IBGE, seis apresentaram recuo nas vendas de março para abril, com destaque negativo para comércio de lubrificantes.

Abril foi o segundo mês influenciado pelo conflito no Oriente Médio , que forçou o aumento do preço de combustíveis em todo o mundo.

Confira o desempenho das atividades:

  1. Combustíveis e lubrificantes: -6,2%
  2. Outros artigos de uso pessoal e doméstico: -4,6%
  3. Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação: -4,5%
  4. Móveis e eletrodomésticos: -0,8%
  5. Tecidos, vestuário e calçados: -0,1%
  6. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria: -0,1%
  7. Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 1,3%
  8. Livros, jornais, revistas e papelaria: 1,1%

O setor de hiper e supermercados é o que apresenta maior peso em toda a pesquisa, ao representar 56,6% do comércio no país.

Vendas no atacado

No comércio varejista ampliado, que inclui atividades de atacado – veículos, motos, partes e peças; material de construção; e produtos alimentícios, bebidas e fumo – o indicador caiu 0,7% de março para abril e marca alta de 1,8% no acumulado de 12 meses.

Conjunto da economia

A Pesquisa Mensal de Comércio é a terceira de três levantamentos conjunturais divulgados mensalmente pelo IBGE. Nos últimos dias, o instituto mostrou que a indústria cresceu 0,7% , sendo o quarto mês seguido de alta na comparação entre meses imediatamente subsequentes e o setor de serviços cresceu 1,2% na passagem de março para abril. O resultado representou a primeira alta em um intervalo de seis meses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Screenshot)
Economia Há 4 horas

Conta de luz deve subir 8,6% em 2026, diz Aneel

Apesar da estimativa de alta, a Aneel informou que recursos de Uso do Bem Público serão usados para reduzir o impacto nas tarifas de consumidores em regiões atendidas pela Sudam e pela Sudene.

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 5 horas

Copom avalia indicadores econômicos e decide sobre Selic

Reunião ocorre nesta terça e quarta-feira

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Economia Há 16 horas

PIS/Pasep para quem nasceu em julho e agosto é pago nesta segunda

Tem direito quem recebeu até R$ 2.766, no ano-base 2024

 © José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 17 horas

União paga R$ 834,8 milhões em dívidas de estados e municípios em maio

Em 2026, o valor já chega a R$ 2,2 bilhões

 ChatGPT
Economia Há 20 horas

Seguro auto ganha destaque com avanço dos carros híbridos

O crescimento dos carros híbridos no Brasil tem impulsionado a procura por seguro auto e ampliado o interesse dos consumidores por informações sobr...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. Máx. 17°
15° Sensação
0.39 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
18°
Sexta
12° 12°
Sábado
17° 12°
Domingo
19° 14°
Últimas notícias
Esportes Há 5 minutos

Aposta de Ancelotti, Douglas Santos explica apoio tático a Vini Jr.
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova proposta para promover esporte feminino em grandes eventos
Internacional Há 5 minutos

Celso Amorim: IA sob controle de poucas empresas piora desigualdades
Acidente Fatal Há 22 minutos

Identificadas vítimas que morreram em colisão entre carro e viatura dos bombeiros na BR-285
Tecnologia Há 36 minutos

TikTok: live commerce ganha força no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,58%
Euro
R$ 5,90 +0,74%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 353,880,63 -1,26%
Ibovespa
170,018,44 pts -0.23%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3711 (15/06/26)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias