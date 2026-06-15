Agricultura familiar catarinense estará representada na ExporSuper2026 com espaço voltado à promoção de alimentos seguros

Foto: Arquivo / Sape

A agricultura familiar catarinense será um dos destaques da ExpoSuper 2026, um dos maiores eventos de geração de negócios do varejo de Santa Catarina, que acontece de 16 a 18 de junho, no Expocentro, em Balneário Camboriú. Com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), em parceria com a Epagri, Cidasc e Ceasa-SC, o Espaço Agricultura Familiar vai reunir produtores, agroindústrias, cooperativas e instituições do setor em uma ampla vitrine para promoção dos alimentos catarinenses e ampliação de oportunidades de mercado.

Promovida pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats), a ExpoSuper reúne empresários, gestores, compradores e fornecedores de diversas regiões do país, consolidando-se como um dos principais ambientes para geração de negócios e fortalecimento das cadeias produtivas.

Neste ano, o Espaço Agricultura Familiar contará com 40 estandes coordenados pela Sape, Epagri, Cidasc e Ceasa-SC. O tema da participação será “Saúde Única, Alimentos Seguros”, reforçando a importância da integração entre saúde humana, animal e ambiental para a produção de alimentos de qualidade, com sanidade e e segurança para os consumidores.

“A ExpoSuper é uma importante vitrine para a agricultura familiar catarinense. O espaço permite que produtores e agroindústrias apresentem seus produtos diretamente aos compradores, ampliem mercados e fortaleçam seus negócios, valorizando a qualidade e a diversidade dos alimentos produzidos em Santa Catarina”, ressalta o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort

Além da exposição e negociação de produtos, o espaço será utilizado para divulgar ações e programas desenvolvidos pela Sape, Epagri, Cidasc e Ceasa-SC.

Foto: Reprodução/Secom SC

Epagri impulsiona inovação e agregação de valor no campo

Os alimentos apresentados pela agricultura familiar mostram a diversidade produtiva presente em todas as regiões de Santa Catarina. Os empreendimentos são de 21 municípios: Balneário Gaivota, Benedito Novo, Campo Alegre, Canoinhas, Corupá, Criciúma, Gaspar, Guaraciaba, Iraceminha, Jaraguá do Sul, Massaranduba, Nova Veneza, Orleans, Petrolândia, Pinheiro Preto, Pouso Redondo, Rodeio, Seara, São Joaquim, Timbó e Treze Tílias.

O presidente da Epagri, Dirceu Leite, destaca que a empresa acompanha muitos desses empreendimentos desde os primeiros passos. São famílias que receberam apoio para estruturar suas agroindústrias, adequar processos, conquistar certificações, desenvolver novos produtos e acessar mercados.

“A ExpoSuper representa a consolidação desse trabalho. É uma oportunidade para mostrar ao setor supermercadista a qualidade, a diversidade e o potencial da agricultura familiar catarinense. Quando ajudamos um produtor a transformar sua matéria-prima em um produto de valor agregado e competitivo, estamos gerando renda no campo, fortalecendo a economia regional e criando perspectivas para as novas gerações permanecerem no meio rural”, afirma Dirceu.

Cidasc: segurança e qualidade dos alimentos

Hortifruti, laticínios, embutidos, pescados processados, doces, bebidas, méis e conservas serão alguns dos produtos apresentados, mostrando a diversidade e excelência da produção familiar catarinense. A segurança e a qualidade dos alimentos ofertados — muitos deles premiados em concursos nacionais e internacionais — também são diferenciais do Espaço da Agricultura Familiar.

Em Santa Catarina, a Cidasc é responsável pelo Serviço de Inspeção Estadual (SIE), que assegura a qualidade sanitária dos produtos de origem animal, como linguiças, salames, queijos e méis, em todas as etapas da cadeia produtiva, da criação dos animais à industrialização dos alimentos. Na área de produtos de origem vegetal, o Selo de Conformidade Cidasc oferece suporte às agroindústrias que atuam na produção, processamento e comercialização de alimentos. A Companhia também é responsável pela concessão do Selo ARTE, instituído pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para valorizar produtos artesanais elaborados com métodos tradicionais, sem abrir mão dos requisitos de segurança sanitária.

Todos os produtos expostos no Espaço da Agricultura Familiar possuem algum tipo de certificação ou registro oficial, como o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), o Serviço de Inspeção Estadual (SIE), o Serviço de Inspeção Federal (SIF), o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA), o Selo de Conformidade Cidasc ou registro junto ao Ministério da Agricultura. Além disso, pelo menos 14 empreendimentos participantes trazem produtos certificados com o Selo ARTE, reunindo tradição, identidade regional e qualidade sanitária reconhecida.

“A inspeção e certificação conferida pela Cidasc aos estabelecimentos permite ampliar a oferta desses produtos em todo o Brasil. A Exposuper é a vitrine que a agroindústria familiar precisa e ainda oferece ao consumidor, alternativas de alimento afetivamente rico, culturalmente surpreendente e, sobretudo, seguro para o consumidor”, afirma a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

Ceasa SC: fortalecimento e ampliação de mercados

A participação da Ceasa/SC na ExpoSuper 2026 reforça o compromisso da instituição com o fortalecimento da agricultura familiar catarinense e com a ampliação das oportunidades de comercialização para os produtores rurais do estado.

Como principal central de abastecimento de Santa Catarina, a Ceasa/SC atua na aproximação entre produtores e mercados, contribuindo para a valorização da produção local, a geração de renda no campo e o abastecimento da população com alimentos de qualidade. “A presença no Espaço Agricultura Familiar evidencia a importância da integração entre os diversos atores da cadeia produtiva, promovendo o acesso a novos mercados e fortalecendo a competitividade dos empreendimentos rurais”, afirma o presidente da Ceasa/SC, Sandro Vidal.



Mais informações à imprensa:

Andréia Cristina Oliveira, assessora de Comunicação – Sape

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Isabela Schwengber, assessora de comunicação – Epagri

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Ana Carolina Dionísio, assessoria de comunicação – Cidasc

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Arthur dos Santos, assessor de comunicação da Ceasa/SC

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