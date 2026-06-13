Domingo, 14 de Junho de 2026
8°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Emater-Ascar reavalia projeções da Safra de Grãos de Verão

Dados atualizados constam no mais recente Informativo Conjuntural

Por: Editoria Local Fonte: Emater-Ascar
13/06/2026 às 18h41
Emater-Ascar reavalia projeções da Safra de Grãos de Verão
Produtividade média estadual da soja foi reavaliada para 2.707 quilos de soja por hectare (Foto: Diones Roberto Becker)

Com a colheita dos grãos de verão praticamente concluída no Rio Grande do Sul, a Emater-Ascar reavalia produtividade e produção de soja, milho, milho silagem, feijão e arroz obtidas na Safra 2025/2026 e divulgadas no Informativo Conjuntural de quinta-feira (11/6).

No caso da soja, restam apenas áreas pontuais de segunda safra, sem representatividade estatística. A produtividade média estadual foi reavaliada para 2.707 quilos de soja por hectare, representando redução de 14,8% nos 3.180 kg/ha projetados antes do início do plantio. A área efetivamente plantada no Estado foi 6.697.172 hectares – uma redução de 1,5% em relação aos 6.796.172 hectares da Safra 2024/2025 (IBGE). A produção da oleaginosa totaliza 18.132.401 toneladas – um aumento de 32,9%, se comparado às 13.643.986 toneladas colhidas na safra anterior (IBGE).

As condições atmosféricas registradas no período, caracterizadas por elevada umidade relativa do ar, presença frequente de neblina e baixa insolação, dificultaram a finalização das últimas operações de colheita do grão. Os resultados produtivos consolidados evidenciam elevada variabilidade regional, como reflexo das distintas condições hídricas observadas ao longo do ciclo.

Milho

A colheita de milho alcança 98% da área cultivada nesta safra, que foi de 812.540 hectares, conforme reavaliação da Emater-Ascar – o que corresponde a 13,1% a mais, se comparada aos 718.190 hectares semeados na Safra 2024/2025 (IBGE). As áreas remanescentes correspondem principalmente a lavouras implantadas no período tardio do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), conduzidas em pequenas propriedades.

A produtividade estadual do milho foi reestimada pela Emater-Ascar em 7.362 kg/há – valor de ínfima variação percentual em relação à estimativa inicial de 7.376 kg/ha, realizada antes do início do plantio. Apesar dos impactos do déficit hídrico em alguns momentos do ciclo, a produção estadual do cereal na Safra 2025/2026 está estimada em 5.981.614 toneladas – o que representa acréscimo de 13,1% em relação a 5.290.051 toneladas colhidas na safra anterior.

Milho silagem

A colheita de milho para silagem ultrapassa 99% da área cultivada no Estado. Em algumas regiões, as lavouras implantadas tardiamente e destinadas à produção de grãos foram redirecionadas para a ensilagem, em razão dos danos provocados pelas geadas, que comprometeram o potencial produtivo e dificultaram a adequada conclusão do ciclo para a finalidade inicialmente prevista. Essa estratégia permitiu o aproveitamento da biomassa remanescente e a mitigação parcial das perdas decorrentes dos eventos climáticos.

A produtividade média de silagem para a Safra 2025/2026 foi reavaliada pela Emater-Ascar em 36,878 kg/há – representando redução de 3,8% nos 38.338 kg/ha estimados na ocasião do plantio. A área plantada é de 349.085 hectares, sendo 2% inferior aos 356.300 hectares plantados na Safra 2024/2025 (IBGE). O volume da produção alcança 12,87 milhões de toneladas, sendo 0,7% inferior à safra anterior, quando atingiu 12,96 milhões de toneladas. No comparativo com a estimativa inicial dessa safra, que era de 14,03 milhões de toneladas, a redução é de 8,3%.

Feijão 1ª safra

A primeira safra de feijão no Estado foi concluída. A reestimativa de produtividade realizada pela Emater-Ascar apontou 1.726 kg/ha, sendo 3% inferior aos 1.779 kg/ha projetados no início do plantio. A área foi reavaliada para 23.942 hectares – representando redução de 22,3 % nos 30.797 hectares cultivados na Safra 2024/2025 (IBGE). A produção está estimada em 41.320 toneladas, sendo 26,3% inferior às 56.98 toneladas colhidas no ano anterior (IBGE), e 11% menor que as 46.412 toneladas previstas inicialmente.

Feijão 2ª safra

A colheita da segunda safra avançou para 85% da área cultivada no Estado, restando 15% das lavouras em maturação. As condições climáticas recentes, caracterizadas por maior disponibilidade de radiação solar e temperaturas amenas, favoreceram a evolução das áreas em final de ciclo e a retomada dos trabalhos de colheita. A área de cultivo atualizada pela Emater-Ascar foi reestimada em 9.818 hectares, sendo 45,7% inferior aos 18.070 hectares cultivados ano anterior (IBGE). A produtividade revista está em 1.414 kg/ha, – 0,01% superior aos 1.401 projetados inicialmente. A 2ª Safra deverá resultar na produção de 13.880 toneladas, sendo 37,2% inferior às 22.111 toneladas colhidas na Safra 2025 (IBGE).

Arroz

A cultura está em entressafra. A reavaliação de área aponta 891.908 hectares efetivamente plantados (Instituto Rio-Grandense do Arroz), redução de 8,1% em relação aos 970.212 hectares de 2025. A produtividade foi reavaliada pela Emater-Ascar de 8.703 kg/ha e produção de 7.762.464 toneladas, o que representa 11,4% inferior às 8.762.370 toneladas produzidas no ciclo anterior.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Dados parciais da safra 2026/2027 apontam que mais de 42,5 mil agricultores e pecuaristas familiares já realizaram pedidos (Foto: Diones Roberto Becker)
Balanço parcial Há 8 horas

Programa Milho 100% supera número de produtores atendidos na safra passada

Ao todo, 471 municípios gaúchos já estão contemplados nesta etapa

 -
Agricultura Há 1 dia

Governo do Estado emite Alerta Sanitário para raiva dos herbívoros em São Francisco de Paula e Caraá

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) emitiu na quinta-feira (11/6) Alerta Sanitário referente a raiva do...

 (Foto: Divulgação Seapi )
Agro Há 2 dias

Governo do Estado erradica foco de greening e amplia monitoramento em Palmitinho

Até o momento, cerca de 60 plantas com sintomas compatíveis com a doença foram identificadas e erradicadas na área de contenção estabelecida ao redor da propriedade onde o foco foi detectado

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Pesquisa da Epagri quer garantir produção de mudas de morango mais baratas e de alta qualidade

Todo agricultor sabe que o sucesso da produção passa pelas sementes e mudas da espécie cultivada. Para atender uma demanda dos produtores brasileir...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Apicultores e meliponicultores expõem produtos premiados na 25ª Feira do Mel de SC

Foto: Bruna de Paula teve o mel de uruçu amarela premiado nacionalmente (Aires Mariga/Epagri)André Sebolt tinha 27 anos quando decidiu trocar o cul...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 18°
Sensação
0.47 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Segunda
16°
Terça
18°
Quarta
20°
Quinta
19°
Sexta
14° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Brasil sofre com Marrocos e estreia na Copa do Mundo com empate
Esportes Há 2 horas

Ancelotti garante que empate na estreia da Copa não abala confiança
Esportes Há 2 horas

Vinícius Júnior admite atuação ruim do Brasil: "Precisamos melhorar
Saúde Há 2 horas

Exame descarta Ebola em paciente de Novo Hamburgo internado em Porto Alegre
Esportes Há 8 horas

Suíça desperdiça chances e Catar arranca empate no fim pelo Grupo B

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 +0,06%
Euro
R$ 5,85 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,272,32 +1,33%
Ibovespa
171,132,66 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3017 (11/06/26)
04
06
26
28
32
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7049 (12/06/26)
09
14
25
44
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3709 (12/06/26)
01
04
06
07
09
10
11
14
15
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2936 (12/06/26)
00
17
24
26
27
30
32
34
35
47
52
54
57
64
66
76
78
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2969 (12/06/26)
02
18
21
34
41
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias