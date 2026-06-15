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Hospital Materno Infantil de Criciúma retoma todos os atendimentos

Fotos: Divulgação/Assessoria Santa Casa de Misericórdia São Bernardo do CampoDesde o dia 1º de junho o Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HM...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/06/2026 às 19h35
Hospital Materno Infantil de Criciúma retoma todos os atendimentos
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação/Assessoria Santa Casa de Misericórdia São Bernardo do Campo

Desde o dia 1º de junho o Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC), do Governo do Estado, está sob a gestão da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo. Após o período de transição todos os serviços previstos estão em pleno funcionamento e disponíveis para atendimento à população.

O processo de abertura ocorreu de forma progressiva, respeitando critérios técnicos, assistenciais, estruturais e de segurança do paciente, garantindo a qualidade da assistência prestada e a adequada organização dos fluxos de atendimento.

Na última sexta-feira, 12, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi esteve na unidade para verificar in loco a retomada dos atendimentos. “É importante destacar que o que estamos fazendo é para melhorar e qualificar ainda mais o atendimento à população do sul catarinense. O HIMSC tem um grande potencial e gradativamente vamos ampliar as especialidades e o número de cirurgias, principalmente para as mulheres. Recentemente inauguramos a reforma da UTI, uma das melhores do nosso Estado e vamos continuar as reformas e ampliação no hospital”, afirma.

A abertura da maternidade em regime de porta aberta ampliou o acesso das gestantes e parturientes aos serviços obstétricos da instituição, fortalecendo a Rede de Atenção Materna e Infantil e garantindo assistência segura, humanizada e qualificada.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Com a conclusão da reforma dos leitos de terapia intensiva, o hospital alcançou sua capacidade operacional planejada para esta etapa, passando a ofertar integralmente os leitos de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica previstos para a unidade.

“A presença do secretário evidencia a relevância estratégica do HMISC para Criciúma e região, especialmente no atendimento materno-infantil, reafirma o compromisso coletivo com a continuidade dos serviços, a qualificação da assistência, à melhoria dos fluxos de atendimento e a garantia de uma saúde pública mais organizada, resolutiva e humanizada para a população”, destaca a diretora da unidade, Christiani Schwartz.

Atualmente, o HMISC disponibiliza à rede assistencial os seguintes serviços:

  • Maternidade em regime de porta aberta;
  • Clínica Cirúrgica;
  • Clínica Pediátrica;
  • Pronto-Socorro Infantil;
  • Centro de Terapia Intensiva Neonatal (CTI Neonatal) com 20 leitos em funcionamento;
  • Centro de Terapia Intensiva Pediátrica (CTI Pediátrico) com 10 leitos em funcionamento.

Dessa forma, desde 11 de junho de 2026, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina opera com a totalidade dos serviços e leitos previstos nesta fase de implantação, contribuindo para a ampliação da oferta assistencial especializada e para o fortalecimento da rede pública de saúde de Santa Catarina.

Com informações: Assessoria Santa Casa de Misericórdia São Bernardo do Campo

Mais informações:
Silviane Mannrich
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram @saude.sc

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