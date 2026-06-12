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Governo do Estado emite Alerta Sanitário para raiva dos herbívoros em São Francisco de Paula e Caraá

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) emitiu na quinta-feira (11/6) Alerta Sanitário referente a raiva do...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/06/2026 às 15h15
Governo do Estado emite Alerta Sanitário para raiva dos herbívoros em São Francisco de Paula e Caraá
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A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) emitiu na quinta-feira (11/6) Alerta Sanitário referente a raiva dos herbívoros para os municípios de São Francisco de Paula e Caraá . A notificação aponta possível evolução dos focos para localidades adjacentes. No caso de São Francisco de Paula, para Canela e Três Coroas; e no de Caraá, para os municípios de Rolante, Riozinho e Maquiné.

O Alerta Sanitário informa ainda que a raiva é uma enfermidade que se controla de forma preventiva, por isso recomenda a vacinação e a revacinação de bovinos, bubalinos, equinos, ovinos e suínos.

“Já temos registrado alguns focos nas regiões da Serra e do Litoral desde o ano passado. Por isso emitimos o Alerta Sanitário, para estimular os produtores a vacinarem os rebanhos e informar a localização dos refúgios, auxiliando o trabalho das equipes da secretaria na captura desses animais”, explica o coordenador do Programa de Controle da Raiva Herbívora da Seapi, Wilson Hoffmeister. Em 2026, o Rio Grande do Sul tem 45 focos ativos em dez regiões.

Apenas as equipes dos Núcleos de Controle da Raiva Herbívora da Seapi estão capacitadas e vacinadas para fazer a captura dos morcegos hematófagos. Em caso de identificação de refúgios, os produtores devem informar imediatamente a Inspetoria ou o Escritório de Defesa Agropecuária do seu município .

Este é o terceiro alerta emitido em 2026. Os dois primeiros foram para os municípios de Tiradentes do Sul e São Nicolau, em abril; e Piratini e cidades vizinhas, em fevereiro.

Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

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