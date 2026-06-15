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Apoiada pelo governo do Estado, lutadora gaúcha se prepara para competição internacional de jiu-jitsu

Dona de mais de 170 medalhas, a jovem lutadora gaúcha Bianca Ribeiro, conhecida no mundo do jiu-jítsu como Bianca Nega Touro, se prepara para embar...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/06/2026 às 19h02
Apoiada pelo governo do Estado, lutadora gaúcha se prepara para competição internacional de jiu-jitsu
Bianca é beneficiária do Bolsa-Atleta RS, um dos principais programas de fomento esportivo do governo do Estado -Foto: Nayan Oliveira/Ascom SEL

Dona de mais de 170 medalhas, a jovem lutadora gaúcha Bianca Ribeiro, conhecida no mundo do jiu-jítsu como Bianca Nega Touro, se prepara para embarcar, na semana que vem, em Las Vegas, nos Estados Unidos, para representar o Rio Grande do Sul em uma das principais competições do esporte no mundo: o American National IBJJF de Jiu-Jitsu, que acontece de 25 a 28 de junho. Beneficiária do Bolsa-Atleta RS, um dos principais programas de fomento esportivo do governo do Estado, Bianca, que já conquistou quatro títulos mundiais, espera novamente encher de orgulho sua cidade natal, Viamão.

"Já ganhei quatro medalhas em Las Vegas. Espero um bom desempenho lá e servir de inspiração para as mulheres, pois sei que mulher lutando é algo mais raro", destacou a atleta gaúcha, que se apaixonou pela luta aos quatro anos e que já passou por modalidades como o karatê e o kung fu.

Antes da viagem, Bianca foi recebida nesta segunda-feira (15/6), pelo secretário do Esporte e Lazer, Joel Maraschin. Durante o encontro, Joel destacou os investimentos do governo do Estado no esporte, via Bolsa-Atleta RS, salientando que, entre 2024 e 2025, foram aportados mais de R$ 9 milhões no programa, com mais de 900 bolsas distribuídas. "A trajetória da Bianca é um grande exemplo para as meninas. E nosso trabalho é justamente criar um legado da cultura do esporte para as mulheres", destacou Joel.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

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