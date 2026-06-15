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A cada real investido pelo Governo de SC em pesquisa e extensão no campo, Epagri retorna R$ 10,33 para a sociedade

Cada real que o Governo de Santa Catarina investiu em pesquisa agropecuária, extensão rural e ensino agrotécnico em 2025 gerou R$ 10,33 de retorno ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/06/2026 às 17h08
A cada real investido pelo Governo de SC em pesquisa e extensão no campo, Epagri retorna R$ 10,33 para a sociedade
Foto: Reprodução/Secom SC

Cada real que o Governo de Santa Catarina investiu em pesquisa agropecuária, extensão rural e ensino agrotécnico em 2025 gerou R$ 10,33 de retorno para a sociedade. Esse valor representa os impactos de 132 tecnologias produzidas e difundidas pela Epagri que, somadas, entregaram ao Brasil um retorno global de R$ 13,32 bilhões. 

Os resultados estão no Balanço Social 2025, disponível em  balancosocial.epagri.sc.gov.br/2025 .

“Quando são adotadas nas propriedades rurais e pesqueiras, as tecnologias desenvolvidas e difundidas pela Epagri são catalisadoras de resultados: geram aumento de produtividade, redução de custos, expansão de novas áreas produtivas e agregação de valor aos produtos da agricultura e da pecuária”, detalha Dirceu Leite, presidente da Empresa.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O documento destaca, ainda, os números da força de trabalho da Epagri em 2025. Na área de pesquisa, a Empresa lançou 20 tecnologias e executou 415 projetos. Na extensão rural, realizou 293 mil ações, atendeu 135 mil agricultores e pescadores, além de 4,7 mil entidades. No ensino, atendeu 1,2 mil alunos, sendo 814 filhos de agricultores. A Epagri também elabora projetos de crédito para viabilizar às famílias rurais e da pesca o acesso a políticas públicas. Em 2025, foram R$ 610 milhões destinados para o campo e o mar via projetos de financiamento, beneficiando 10,9 mil pessoas em 289 municípios.

Agenda 2030 da ONU

Esta edição do Balanço Social marca o início do alinhamento às metas da  Agenda 2030 da ONU . Isso significa que, para cada uma das 132 tecnologias usadas nos cálculos, é possível verificar, também, a contribuição para os  Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  (ODS).

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Agenda 2030 é um pacto global assinado pelos países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) para erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir a prosperidade de todos. No centro dessa agenda estão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que funcionam como um apelo universal à ação. Para a Epagri, os ODS são uma bússola que orienta as pesquisas e ações no campo, garantindo que a agricultura catarinense cresça em harmonia com a sociedade e a natureza.  

Alinhamento com a GRI

Outra novidade desta edição é o início do alinhamento aos padrões da  Global Reporting Initiative (GRI) . A  GRI  é uma organização internacional independente que fornece a estrutura mais utilizada no mundo para relatórios de sustentabilidade. Em termos simples, ela cria uma “linguagem universal” para que governos, empresas e a sociedade compreendam de forma clara e padronizada os impactos econômicos, ambientais e sociais de uma organização.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Neste primeiro momento, o Balanço Social da Epagri foi elaborado no formato  “com referência” aos Padrões GRI  (GRI-referenced), marcando o início de um processo contínuo de evolução. A equipe técnica revisou as informações que já compõem o Balanço Social e as cruzou com as exigências globais da GRI. No site, é possível  verificar os indicadores  da Global Reporting Initiative (GRI) que serviram de referência para cada informação publicada.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Com a iniciativa, a Epagri reafirma seu compromisso com as melhores práticas globais de governança corporativa. “Utilizar os padrões GRI nos permite demonstrar à sociedade catarinense e aos órgãos de controle, com métricas reconhecidas internacionalmente e ainda mais transparência, como o dinheiro público investido na Epagri se transforma em resiliência climática, conservação da biodiversidade, inclusão social e prosperidade econômica no nosso Estado”, reforça Dirceu Leite. 

Desenhando o futuro

Em 2025, a Epagri se transformou na única empresa do Brasil que une pesquisa agropecuária, extensão rural e  ensino agrotécnico . A Empresa assumiu a gestão compartilhada, com a Secretaria de Estado de Educação, de 5 Centros de Educação Profissional (Cedups Agrotécnicos) e 11 Casas Familiares Rurais. A importância dessa transformação para desenhar o futuro da agropecuária catarinense, voltado para a sucessão familiar no campo e no mar, também está retratada no Balanço Social.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O site ainda traz reportagens sobre o futuro da  pesquisa agropecuária  na Epagri e sobre as transformações que a  extensão rural  é capaz de provocar nas propriedades rurais. Em outra reportagem, o presidente da Empresa destaca as  mudanças estruturais  pelas quais a Epagri passou em 2025, buscando se posicionar na vanguarda da agropecuária brasileira.

Epagri

Epagri  (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) é uma empresa pública, vinculada ao Governo de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. A empresa publica o Balanço Social anualmente desde 2009 para prestar contas à sociedade do dinheiro investido pelo Governo do Estado. Para acessar o documento,  clique aqui.  

Por Cinthia Andruchak Freitas, jornalista Epagri

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
[email protected] / (48) 3665-5407/91661-6596

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