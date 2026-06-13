Programa Milho 100% supera número de produtores atendidos na safra passada

O Programa Extraordinário de Recuperação das Lavouras de Milho e Sorgo (Milho 100%) já superou, ainda durante o período de solicitação de sementes, o número de produtores contemplados na edição anterior. Os dados parciais da safra 2026/2027 apontam que mais de 42,5 mil agricultores e pecuaristas familiares já realizaram pedidos, ultrapassando o total de famílias beneficiadas na safra passada.

Lançado pelo Governo do Estado em junho de 2025, o programa garantiu, na edição 2025/2026, a distribuição gratuita de 135.217 sacas de sementes de milho e sorgo para agricultores familiares de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Com investimento de R$ 93 milhões, a iniciativa alcançou mais de 40 mil famílias, por meio da participação de 685 entidades em 456 municípios.

Para a nova safra, além do aumento no número de produtores interessados, o programa registra expansão da sua presença no Estado. Até o momento, 803 entidades realizaram pedidos, crescimento de 17% em relação ao ano anterior. O número contempla 441 prefeituras — sendo 46 novas adesões — e 362 sindicatos, associações e cooperativas, com a entrada de 85 novas entidades. Ao todo, 471 municípios gaúchos já estão contemplados nesta etapa.

O secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Gustavo Paim, destaca que os resultados demonstram o fortalecimento da política pública e o esforço do governo em ampliar o acesso às sementes, mantendo nesta edição o subsídio integral aos produtores.

— Conseguimos ampliar o alcance do programa e chegar a ainda mais famílias, mantendo o compromisso do Estado de garantir a entrega das sementes sem custo aos agricultores e pecuaristas familiares. O Milho 100% é uma política pública que gera resultado direto na propriedade, reduz custos de produção e contribui para a recuperação e o fortalecimento da atividade produtiva no campo — afirma Gustavo Paim.

Na safra 2026/2027, o Governo do Estado prevê investimento de R$ 95,4 milhões para garantir novamente subsídio integral na aquisição das sementes. Cada produtor poderá acessar até quatro sacas de milho ou sorgo, ampliando as condições para produção de grãos, silagem e alimentação dos rebanhos nas propriedades familiares.

Público do programa

Poderão acessar o programa agricultores familiares enquadrados na Lei Federal nº 11.326/2006 e pecuaristas familiares definidos pelo Decreto Estadual nº 48.316/2021, e que atendam aos critérios previstos na legislação estadual. Os interessados devem procurar prefeituras, sindicatos, associações e cooperativas de seus municípios até 19 de junho. As solicitações devem ser realizadas por meio da plataforma do Programa Milho 100%, disponível nesta página.

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