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Grupo Skill conquista selo Lugares Incríveis para Trabalhar

A conquista reforça uma cultura construída ao longo de 47 anos, com foco no desenvolvimento das pessoas, inovação e colaboração. Mais do que um rec...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/06/2026 às 09h50
Grupo Skill conquista selo Lugares Incríveis para Trabalhar
Imagem feita com IA Freepik

O Grupo Skill conquistou a certificação Lugares Incríveis para Trabalhar, reconhecimento concedido pela Fundação Instituto de Administração (FIA) às organizações que se destacam pela qualidade do ambiente corporativo, clima organizacional e práticas de gestão de pessoas.

A certificação faz parte da iniciativa FIA Employee Experience (FEEx), uma das principais pesquisas sobre experiência do colaborador e clima organizacional no Brasil. Segundo a FIA, o estudo avalia fatores relacionados ao ambiente de trabalho, liderança, gestão de pessoas e percepção dos colaboradores sobre a organização. Dados da instituição mostram que centenas de empresas participam anualmente da iniciativa, que já reuniu mais de 1 milhão de respondentes nos últimos anos.

De acordo com a metodologia da pesquisa, empresas certificadas atingem índices mínimos relacionados à satisfação dos colaboradores e à qualidade do ambiente organizacional. A FIA destaca que organizações reconhecidas tendem a fortalecer sua capacidade de atração e retenção de talentos, além de ampliar o engajamento interno.

Para o Grupo Skill, a conquista representa o reconhecimento de uma cultura construída com foco em desenvolvimento, inovação, colaboração e valorização das pessoas.

"Este reconhecimento mostra algo em que acreditamos muito: pessoas fazem a diferença. Esse resultado tem um significado ainda maior porque foi construído por muitas mãos e reforça a importância de investir continuamente nas pessoas e na construção de um ambiente que estimule crescimento, desenvolvimento e inovação. Fico muito feliz com essa conquista, principalmente porque ela reflete a percepção de quem vive a nossa cultura todos os dias", afirma Iris Mello, supervisora de RH do Grupo Skill.

Segundo dados da FIA, empresas com ambientes organizacionais mais saudáveis tendem a apresentar melhores indicadores de retenção de profissionais e resultados mais consistentes no longo prazo. A instituição também aponta que pesquisas de clima organizacional têm se consolidado como ferramentas estratégicas para apoiar decisões relacionadas à gestão de pessoas e desenvolvimento corporativo.

Com 47 anos de atuação, o Grupo Skill destaca que a conquista reforça seu compromisso em continuar investindo no desenvolvimento de equipes, fortalecimento da cultura organizacional e evolução constante dos processos internos.

A empresa reforça que seguirá trabalhando para promover um ambiente cada vez mais colaborativo, inovador e preparado para acompanhar os desafios do mercado, mantendo o foco na excelência das entregas, no crescimento sustentável e na valorização das pessoas que fazem parte de sua trajetória.

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