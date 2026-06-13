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EAACI Propõe um Futuro de "Visão Zero" Sem Alergias e Asma

Principais especialistas em alergias se reúnem em Istambul para explorar como a ciência, a prevenção e as políticas podem reduzir o impacto global ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/06/2026 às 12h50

ZURIQUE, June 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com as doenças alérgicas continuando a afetar centenas de milhões de pessoas em todo o mundo e a pressionar cada vez mais os sistemas de saúde, a European Academy of Allergy and Clinical Immunology (Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica - EAACI) propõe uma nova ambição na saúde global: Visão Zero, um futuro sem alergias e asma.

Esta visão será o tema central do Congresso Anual da EAACI 2026, a ser realizado em Istambul, Turquia, de 12 a 15 de junho de 2026, onde milhares de médicos, pesquisadores e profissionais de saúde se reunirão para discutir os mais recentes avanços científicos e o futuro dos cuidados de alergia e asma.

Em vez de aceitar as doenças alérgicas e respiratórias como um desafio de saúde pública inevitável e crescente, a EAACI acredita que a inovação científica, as estratégias de prevenção e a ação política coordenada podem reduzir substancialmente o seu impacto nas pessoas, famílias e sociedade.

"A Visão Zero reflete a nossa determinação em ir além da gestão e sim em direção à prevenção de doenças e redução dos problemas", disse María Torres, Presidente da EAACI. "O progresso científico que estamos testemunhando hoje nos dá motivos para sermos ambiciosos. Com a colaboração da pesquisa, prática clínica e saúde pública, podemos trabalhar para um futuro em que a alergia e a asma não limitem mais a vida de milhões de pessoas."

O Congresso apresentará pesquisas emergentes e desenvolvimentos clínicos em imunoterapia, fatores ambientais e genéticos, tecnologias digitais de saúde, medicina de precisão e abordagens preventivas. As discussões também abordarão a equidade na saúde e a necessidade de garantir que os avanços nos cuidados com alergias e asma sejam acessíveis aos pacientes em todo o mundo.

As doenças alérgicas são uma das condições crônicas mais comuns em todo o mundo, com a sua prevalência continuando a aumentar em muitas regiões. Os problemas vão além dos cuidados de saúde, pois afetam a educação, a produtividade, a qualidade de vida e o bem-estar mental. Neste contexto, a iniciativa Visão Zero da EAACI procura incentivar o pensamento a longo prazo sobre o que é possível quando a descoberta científica é acompanhada por uma implementação e apoio político eficazes.

"O conceito de Visão Zero nos desafia a pensar diferente", disse André Moreira, Vice-Presidente de Congressos da EAACI. "Incentiva a comunidade de alergias a além de se concentrar no tratamento de doenças, também se concentre na prevenção, reduzindo o seu impacto e criando ambientes mais saudáveis para as gerações futuras."

Localizada entre a Europa e a Ásia, Istambul será o cenário perfeito para a colaboração internacional e a troca de conhecimento. O Congresso deve reunir especialistas de todo o mundo para acelerar o progresso em direção a um futuro em que os problemas da alergia e da asma sejam substancialmente reduzidos.

Sobre a EAACI

A European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) é a principal organização profissional da Europa dedicada à excelência em alergia e imunologia. A EAACI trabalha para melhorar a saúde das pessoas afetadas pelas doenças alérgicas, por meio da pesquisa, educação, advocacia e promoção do atendimento de alta qualidade do paciente.

Contato com a Mídia: [email protected]

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