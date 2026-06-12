Durabilidade ganha destaque em nova linha de pilhas da Pix

A Pix, marca da Santana Import, apresentou recentemente a linha Pilhas Pix do FLASH™, desenvolvida para diferentes usos do dia a dia. A novidade foi acompanhada por testes laboratoriais conduzidos pelo SGS, organização reconhecida internacionalmente por certificação e análises técnicas.

Em ensaios de descarga contínua, o modelo alcalino AAA das Pilhas Pix do FLASH™ apresentou desempenho 41,46% superior ao da principal marca do segmento, conforme resultados divulgados pelo SGS. Os procedimentos seguiram parâmetros padronizados de análise energética, utilizados na avaliação do tempo de funcionamento das pilhas em condições controladas.

A linha reúne modelos alcalinos AA e AAA, além de pilhas de zinco e baterias voltadas a diferentes aplicações do cotidiano, incluindo controles remotos, brinquedos, lanternas, relógios e outros aparelhos eletrônicos.

Dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) indicam que o Brasil produz cerca de 800 milhões de pilhas por ano, com consumo médio de aproximadamente cinco unidades por habitante. Os números reforçam a presença do segmento de energia portátil no país.

Segundo Marcelo Amorati, CEO da Santana Import, o desenvolvimento da nova linha teve como prioridade ampliar a durabilidade dos produtos. "Desenvolvemos as Pilhas Pix do FLASH™ para oferecer maior tempo de operação e, assim, um melhor desempenho nos testes realizados, atendendo a diferentes aplicações do dia a dia", afirma.

A identidade visual faz referência ao personagem The Flash, da DC Comics, incorporando elementos ligados ao universo do herói na composição da linha. Com a ampliação do portfólio, a Pix reforça sua atuação no segmento de energia portátil, ampliando as opções disponíveis para os consumidores brasileiros.