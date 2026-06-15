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Japão arranca empate e Costa do Marfim vence Equador com gol no fim

Suécia encerra rodada deste domingo com 5 a 1 na Tunísia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/06/2026 às 09h15

O domingo foi de jogos emocionantes na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Gols nos últimos minutos marcaram os confrontos entre Holanda e Japão, e Costa do Marfim e Equador. Também houve espaço para relembrarmos traumas recentes, com a Alemanha fazendo 7 a 1 em uma Copa do Mundo, mais uma vez .

Eles parecem gostar desse placar. Os alemães estrearam na Copa de 2026 contra Curaçao, pequena ilha caribenha que estreava no maior palco do futebol mundial. E o choque de realidade foi implacável. Os alemães fizeram um novo 7 a 1 na história das Copas . Sim, curaçauenses, nós te entendemos.

Mas mesmo após um placar tão cruel, os estreantes saíram agradecendo a presença de sua torcida e, acima de tudo, felizes por participarem da maior festa do futebol.

Na partida seguinte, a Holanda parecia que venceria o Japão, mesmo encontrando dificuldades para furar a defesa adversária. Fizeram o primeiro gol já no segundo tempo, com o zagueiro Van Djik, de cabeça. A estatura muito superior dos holandeses era nítida em todas as bolas aéreas. Os japoneses não desistiam e empataram pouco depois.

A Holanda voltou à frente e quando a partida se encaminhava para os minutos finais, os japoneses empataram novamente. O atacante Koki Ogawa surpreendeu e venceu a defesa holandesa justamente pelo alto para fechar a partida no 2 a 2 .

Equador x Costa do Marfim

Outro jogo bom de assistir foi Costa do Marfim e Equador. Os equatorianos, com jogadores que atuam no futebol brasileiro, fizeram um bom jogo, acertaram a trave e deram esperança à torcida. Mas foram os africanos que saíram com a vitória. Um gol de Diallo aos 44 minutos do segundo tempo selou o 1 a 0 na Filadélfia .

Suécia x Tunísia

Entrando a madrugada, Tunísia e Suécia se enfrentaram pelo mesmo grupo de Holanda e Japão. O jogo foi realizado no estádio BBVA, na cidade mexicana de Guadalupe. Os suecos foram superiores nos dois tempos da partida e venceram os tunisianos por 5 a 1.

Com o resultado, a Suécia lidera o Grupo F, com três pontos. Holanda e Japão têm um ponto cada, enquanto a Tunísia não tem nenhum.

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(Fotos: Divulgação Associação Portelense)
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