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Governo do Estado investe mais de R$ 318 milhões na construção de quatro novas pontes na região do Vales

O governo do Estado segue investindo em obras estruturais que estão transformando a malha viária e qualificando a logística do Rio Grande do Sul. E...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/06/2026 às 09h50
Governo do Estado investe mais de R$ 318 milhões na construção de quatro novas pontes na região do Vales
No Vale do Caí, começaram as obras para construção da nova ponte sobre o Rio Caí, na VRS-843, no município de Feliz -Foto: Ascom Daer

O governo do Estado segue investindo em obras estruturais que estão transformando a malha viária e qualificando a logística do Rio Grande do Sul. Entre as regiões beneficiadas, estão Vale do Taquari, Vale do Caí e Vale do Rio Pardo, com investimento de mais de R$ 318 milhões para a construção de quatro novas pontes. Os recursos são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), e as obras estão sendo executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Esta matéria faz parte de uma série de conteúdos sobre investimentos de mais de R$ 3,1 bilhões do governo do Estado que estão tornando o Rio Grande do Sul um canteiro de obras em rodovias e pontes.

As novas pontes integram o conjunto de ações voltadas à reconstrução da infraestrutura do Estado no período pós enchente de 2024. Em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo, um dos municípios mais atingidos pelas enchentes, a nova ponte sobre o Arroio Marcondes, na RSC-471, está em fase final de execução. Atualmente, estão sendo realizados os serviços de colocação da laje e pavimentação. Na etapa seguinte, será implantada a sinalização viária. Antes, existia uma ponte monovia, que foi levada pelas cheias. Agora, está sendo construída uma nova estrutura de concreto, com 67 metros de extensão e duas pistas, que ligará a cidade de Sinimbu à RSC-153, em Barros Cassal. O investimento é de R$ 8,7 milhões, e a previsão de entrega é para o segundo semestre de 2026.

Em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo, a nova ponte sobre o Arroio Marcondes, na RSC-471, está em fase final de execução -Foto: Ascom Daer
Em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo, a nova ponte sobre o Arroio Marcondes, na RSC-471, está em fase final de execução -Foto: Ascom Daer

No Vale do Caí, já começaram as obras para a construção da nova ponte sobre o Rio Caí, na VRS-843, no município de Feliz. Os serviços seguem avançando conforme o cronograma de execução da obra. Atualmente, estão sendo executadas as fundações e os pilares. Estão ocorrendo os serviços de concretagem das vigas, com previsão de execução de mais quatro unidades até o final do mês de junho. Na sequência, serão executados os pilares, travessas e demais elementos estruturais da obra. A ponte sobre o Rio Caí terá 110 metros de extensão, com investimento de R$ 14 milhões. A conclusão também está prevista para o segundo semestre de 2026.

Já o Vale do Taquari foi contemplado com duas novas estruturas que qualificarão a mobilidade e a logística de toda a região. Uma delas já está sendo erguida na ERS-433, sobre o Arroio Jacaré, em Relvado. A estrutura contará com 67 metros de extensão e receberá investimento superior a R$ 7 milhões. A ponte antiga já foi demolida e removida, e atualmente os serviços estão concentrados na cravação de estacas e na produção de vigas pré-moldadas e pré-lajes.

Estrutura na ERS-433, sobre o Arroio Jacaré, em Relvado, receberá investimento superior a R$ 7 milhões -Foto: Ascom Daer
Estrutura na ERS-433, sobre o Arroio Jacaré, em Relvado, receberá investimento superior a R$ 7 milhões -Foto: Ascom Daer

Ponte dos Vales, entre Cruzeiro e Estrela, terá mais de 3 quilômetros de extensão

Além da nova ponte no município de Relvado, o Vale do Taquari contará com uma nova estrutura que será construída entre as cidades de Cruzeiro do Sul e Estrela, nas rodovias ERS-129 e ERS-130. Chamada de Ponte dos Vales, a obra tem investimento de R$ 288 milhões e terá 3,1 quilômetros de extensão, tornando-se a segunda maior travessia do Estado. O projeto para a construção da nova ponte está em fase final de elaboração e deverá estar plenamente analisado e aprovado pelo Daer ainda em junho.

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, salienta que as novas pontes da região dos Vales representam o compromisso do governo estadual em transformar o Rio Grande do Sul com obras robustas e preparadas para o futuro. “A região dos Vales, com destaque para o Vale do Taquari, é um dos principais motores econômicos do Rio Grande do Sul, com uma economia altamente diversificada. Construir estruturas com esse nível técnico e preparadas para os desafios futuros é investir no desenvolvimento de todo o Estado com responsabilidade.”

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, destacou que as obras representam avanços importantes para a mobilidade regional. “Serão estruturas preparadas para eventos meteorológicos extremos. O Daer está recuperando essas ligações e tornando-as mais estáveis e seguras diante dos desafios do clima, impulsionando o desenvolvimento local.”

Texto: Virgínia do Erre/Ascom Daer
Edição: Secom

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