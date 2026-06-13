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Morre aos 88 anos Vovô Anésio, fenômeno das redes sociais e símbolo de carisma na internet

Criador de conteúdo conquistou milhões de admiradores com vídeos ao lado do neto e deixou um legado marcado pela simplicidade, afeto e mensagens inspiradoras.

Por: Marcelino Antunes Fonte: CNN Brsail
13/06/2026 às 12h58
Morre aos 88 anos Vovô Anésio, fenômeno das redes sociais e símbolo de carisma na internet
(Foto: Redes Sociais)

O Brasil amanheceu de luto neste sábado (13) com a notícia do falecimento de Anésio Fiori, popularmente conhecido como Vovô Anésio ou “Vovô do Brasil”. Aos 88 anos, ele se despediu após enfrentar complicações de saúde. A confirmação foi divulgada por seus familiares por meio das redes sociais.

Ao longo dos últimos anos, Vovô Anésio tornou-se uma das figuras mais carismáticas do ambiente digital brasileiro. Seus vídeos, produzidos em parceria com o neto, Caio Fiori, retratavam situações do dia a dia, relatos de experiências, conselhos de vida e momentos de convivência familiar, conquistando rapidamente a simpatia de milhões de pessoas.

Nos dias que antecederam sua morte, o influenciador permanecia internado em uma Unidade de Terapia Intensiva após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Conforme informado pela família, ele apresentou um mal-estar em sua residência, recebeu os primeiros socorros e foi levado para um hospital de Araraquara, no interior de São Paulo, onde recebeu acompanhamento médico especializado.

Em uma publicação emocionante, os familiares prestaram uma última homenagem ao patriarca. Na mensagem, destacaram sua trajetória marcada pela generosidade, pelos ensinamentos transmitidos e pelo amor compartilhado com todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.

Nascido no interior de São Paulo, Anésio ganhou projeção nacional a partir de 2022, quando passou a aparecer frequentemente em conteúdos nas redes sociais. Seu jeito espontâneo, suas palavras acolhedoras e sua autenticidade fizeram dele uma referência positiva para seguidores de diferentes idades.

Nos últimos meses, ele enfrentava desafios relacionados à saúde. Em março, sofreu um acidente doméstico que resultou em uma fratura no fêmur, exigindo procedimento cirúrgico. Mesmo em recuperação, seu quadro clínico voltou a se agravar nesta semana, culminando na internação.

A notícia provocou uma forte onda de manifestações de carinho na internet. Admiradores de diversas regiões do país utilizaram as redes sociais para expressar tristeza pela perda e agradecer pelos momentos de alegria, inspiração e reflexão proporcionados pelo influenciador.

Vovô Anésio deixa familiares, amigos e milhões de seguidores que acompanharam sua jornada. Sua história permanece como exemplo de humildade, afeto e valorização dos laços familiares, características que transformaram seus vídeos em uma fonte de conforto e inspiração para tantas pessoas.

 

 

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