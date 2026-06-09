Autoridades do Brasil e da Argentina se reúnem em Três Passos para discutir riscos de um Super El Niño

Animação da Temperatura da Superfície do Mar no Pacífico Tropical em 6 de maio de 2026, segundo o NOAA. (Foto: NOAA)

A possibilidade de um Super El Niño nos próximos meses levou autoridades brasileiras e argentinas a promoverem uma reunião nesta terça-feira (9), em Três Passos. O encontro acontece na sede da Amuceleiro e tem como principal objetivo avaliar os impactos que o fenômeno climático poderá causar na região de fronteira, especialmente em relação ao risco de cheias no Rio Uruguai.

A programação conta com a participação de representantes da Defesa Civil Estadual, do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada Militar, que apresentam informações técnicas e estratégias de prevenção aos gestores municipais.

Também participam do debate integrantes do Ministério de Ecologia e Recursos Naturais Renováveis da Argentina e representantes da Proteção Civil da Província de Misiones, fortalecendo a cooperação entre os dois países diante de possíveis emergências climáticas.

Entre os municípios brasileiros representados estão Três Passos, Esperança do Sul, Tiradentes do Sul e Barra do Guarita, além de outras cidades ligadas à diretoria da Amuceleiro. Do lado argentino, são aguardados dirigentes municipais de Panambí, El Soberbio, Alba Posse e Colonia Aurora.

Especialistas alertam que um Super El Niño pode provocar precipitações muito acima da média na Região Sul do Brasil, elevando o risco de enchentes e deslizamentos. Em contrapartida, áreas do Norte e Nordeste tendem a enfrentar períodos de estiagem mais severos.

O fenômeno ocorre quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial apresentam aquecimento persistente acima dos padrões normais. Organismos internacionais têm destacado a elevada probabilidade de formação de um evento de grande intensidade, associado ao aumento das temperaturas globais e ao crescimento dos eventos climáticos extremos em diversas partes do planeta.

Diante desse cenário, o encontro em Três Passos busca alinhar ações preventivas e fortalecer a preparação dos municípios que poderão ser diretamente afetados por eventuais cheias ao longo da bacia do Rio Uruguai.

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