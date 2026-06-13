Associação Portelense disputa o título da Copa das Regiões 2026 neste domingo

A Primeira Liga anunciou que a decisão da Copa das Regiões de Futebol Feminino 2026 ocorrerá no domingo (14/6), na Sede Esportiva do Bananeiras, em Três Passos. A bola vai rolar a partir das 15h30.

A Associação Portelense se classificou para a final após superar o Flamengo de Crissiumal. Foram dois empates nas semifinais, e a vaga foi obtida nas cobranças de pênaltis. O adversário no duelo único, que vale o título regional, será o EC Combinados, de Três Passos – que é o atual campeão e eliminou o São Jorge, de Redentora, na fase anterior.

A competição iniciou em novembro do ano passado e contou com a participação de seis times.

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