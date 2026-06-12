Brasileiros priorizam inovação em saúde e sustentabilidade

A quinta edição do Bosch Tech Compass, estudo global que analisa expectativas e percepções sobre tecnologia, mostra que os brasileiros estão cada vez mais atentos à qualidade de vida e ao meio ambiente. Segundo a pesquisa, 59% dos brasileiros esperam inovações em tecnologia de saúde pessoal e 42% priorizam soluções sustentáveis nos próximos anos.

O levantamento confirma que a tecnologia é vista como aliada direta do bem-estar e do equilíbrio ambiental. Esse movimento se reflete tanto na busca por avanços que tornem os cuidados de saúde mais acessíveis quanto na expectativa por soluções que respondam aos desafios climáticos.

O estudo, realizado em sete países (Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Reino Unido e Estados Unidos), também revela que a inteligência artificial deve desempenhar papel central na próxima década. No Brasil, 70% dos entrevistados acreditam que a IA será a tecnologia mais influente no período. A agricultura aparece como o setor em que o país mais se destaca em inovação global, citada por 33% dos brasileiros.

Apesar da visão positiva, a pesquisa aponta barreiras à inovação no Brasil. Para 45% dos entrevistados, a burocracia ainda é o maior entrave. A falta de mão de obra qualificada vem em seguida, mencionada por 35%. A percepção sobre o sistema educacional também preocupa: apenas 32% acreditam que as escolas incentivam pensamento inovador, índice distante de países como China (77%) e Índia (76%), por exemplo. Por outro lado, o estudo revela um desejo de cautela por parte dos brasileiros: 47% acreditam que o progresso tecnológico deveria avançar mais devagar para que seus impactos sejam mais bem compreendidos.

"No Brasil, estamos desenvolvendo inovações e serviços que integram tecnologia e sustentabilidade, como, por exemplo, as soluções híbrido-flex e Dual Fuel (diesel-etanol), totalmente alinhadas à estratégia de descarbonização no setor da mobilidade. Além disso, a Bosch já oferece ao mercado tecnologias de automação e digitalização para agricultura inteligente, que também geram benefícios diretos para a sustentabilidade no campo. Para apoiar todo esse movimento, investimos em capacitação de pessoas na Academia de Talentos Digitais, que está formando jovens para fortalecer ainda mais o ecossistema de inovação no país", afirma Paulo Rocca, vice-presidente de Inovação e Novos Negócios da Bosch América Latina.

Bosch Connected World destaca avanços em IA e automação

Durante o Bosch Connected World (BCW), realizado em junho de 2026, a Bosch reforçou o papel da inteligência artificial como motor central da próxima geração de automação e robótica. A combinação de sistemas físicos com IA tem ampliado a capacidade das soluções industriais, permitindo que máquinas percebam o ambiente, aprendam com dados e executem processos de forma mais autônoma. A empresa também destacou o avanço da robótica, incluindo aplicações mais sofisticadas e integradas, impulsionadas por sua expertise em sensores, software e eletrônica, além do uso de dados provenientes de sua rede global de manufatura.

Sobre Bosch Tech Compass

Bosch Tech Compass é uma pesquisa global realizada pela Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH (GIM) em nome da Robert Bosch GmbH. A edição 2026 entrevistou mais de 11 mil pessoas em sete países, incluindo 2.009 brasileiros, entre agosto e setembro de 2025. Para acessar o estudo completo, basta clicar aqui.