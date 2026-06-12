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CASACOR SP tem programação a dois para o Dia dos Namorados

As entradas garantem acesso exclusivo ao Bar Secreto, com direito a um Welcome Drink para brindar ao amor. Além do passeio pelos jardins e 70 ambie...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/06/2026 às 19h57
CASACOR SP tem programação a dois para o Dia dos Namorados
Roberta Gewehr

Nesta sexta (12), comemora-se o Dia dos Namorados e a CASACOR São Paulo preparou um receptivo especial para os casais que quiserem aproveitar a data com uma experiência completa na mostra. Na data, na compra de um ingresso, o visitante ganha outro para viver a CASACOR a dois. As entradas garantem acesso exclusivo ao Bar Secreto, com direito a um Welcome Drink para brindar ao amor.

Além do passeio pelos jardins e 70 ambientes, é possível reservar um jantar em um dos restaurantes oficiais, como o Restaurante Raiz, operado pelo Mesa Viva, que apresenta gastronomia afetiva e ingredientes frescos em formato de buffet, ou o Forneria San Paolo, especializado em comida italiana.

A promoção é válida apenas para ingressos inteiros com visita em 12/06/2026. Na compra de um ingresso para essa data, o visitante ganha uma cortesia para acompanhante na visita no mesmo dia. Limitado a uma cortesia por compra.

Serviço

A 39ª edição da CASACOR São Paulo será realizada até 9 de agosto, com funcionamento de terça a domingo, incluindo feriados, sempre das 11h às 22h. A entrada no Parque da Água Branca (Rua Dona Ana Pimentel, 37) é permitida até as 20h, enquanto a bilheteria presencial e o acesso à mostra funcionam até as 20h15. Em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, os horários poderão sofrer alterações.

O acesso mais próximo para quem optar pelo transporte público é pela estação Barra Funda, da Linha 3-Vermelha do metrô. A portaria 4 do Parque da Água Branca está localizada a cerca de 10 minutos de caminhada da estação.

Os ingressos poderão ser adquiridos pela bilheteria online, pelo aplicativo oficial da CASACOR, disponível para Android e iOS, ou presencialmente na mostra. Crianças de até 10 anos não pagam, mediante apresentação de documento comprobatório. Menores de 14 anos devem estar acompanhados por um responsável. Estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada mediante comprovação.

Desde banheiros com cabines acessíveis até rampas e circulação livre para cadeiras de rodas, a acessibilidade segue como uma das palavras-chave da CASACOR São Paulo. Em 2025, o evento recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo de Acessibilidade da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), reforçando o compromisso da mostra com uma experiência mais inclusiva e confortável para diferentes públicos.

O evento não é pet-friendly. Devido à natureza contemplativa da mostra e ao alto fluxo de visitantes, não é permitida a entrada de animais, exceto cães-guia e cães de apoio emocional.

A CASACOR São Paulo 2026 tem apoio da Lei Rouanet e Vale+ Cultura, com Patrocínio Master Deca; Patrocínio Coral; Patrocínio Local Duratex, Brastemp e Mercado Livre; Banco Oficial Itaú; Carro Oficial Denza; Apoio Local Portinari; Escola Oficial Senac; Parceira de Reparos e Manutenção Porto Serviço; Café Oficial Orfeu; Fornecedor Oficial SABESP; Cerveja Oficial Stella Artois; Media Partner Eletromidia; e Hospedagem Oficial Noon. Realização: Editora Globo e Ministério da Cultura.

Contatos para reservas no dia 12 de junho

Restaurante - Mesa VivaResponsável: CarolTelefone: (11) 99494-1978E-mail: [email protected]

Restaurante - Forneria San PaoloResponsável: LidianeTelefone: (11) 99298-3535Site: www.forneria.com.br

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