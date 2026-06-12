Governo do Estado entrega 20 bancos vermelhos produzidos por apenados à Prefeitura de Canela

O governo do Estado, por meio da Polícia Penal, vinculada à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), realizou, na tarde desta sexta-feira (12/6), a entrega de 20 bancos vermelhos para a Prefeitura de Canela. O ato ocorreu nas dependências do Presídio Estadual de Canela, onde os móveis foram produzidos com uso de mão de obra prisional.

Seis homens privados de liberdade, três deles presos por violência doméstica, fabricaram os bancos no estabelecimento prisional com materiais disponibilizados pelo Executivo Municipal. As peças entregues serão instaladas em pontos turísticos da cidade. Uma delas foi colocada, logo após a cerimônia, em frente à Catedral de Pedra de Canela.

O titular da SSPS, Cesar Kurtz, falou sobre os índices positivos que o Rio Grande do Sul tem alcançado na segurança pública, mas que, na contramão, o mesmo não está ocorrendo com os feminicídios. “Os bancos vermelhos são uma iniciativa que visa trazer para locais públicos uma imagem que vá provocar uma reflexão. E Canela tem um papel muito relevante no turismo do Estado, por isso a importância de ter os bancos aqui, reverberando para vários locais do país essa mensagem. Muitas mulheres que foram vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva e a gente precisa dar um basta, não tolerar mais nenhum nível de violência”, disse.

Titular da SSPS, Cesar Kurtz, defende mobilização permanente para romper o ciclo da violência de gênero -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

Parceria fortalece ações de conscientização

“Graças ao apoio operacional e à orientação dada pela SSPS, pela Polícia Penal e pela Delegacia Regional, nos é propiciada a produção desses bancos e, com isso, a conscientização das pessoas, dos visitantes e dos apenados”, completou o diretor do Presídio de Canela, Rômulo dos Santos.

Os bancos vermelhos vêm na esteira de uma iniciativa internacional que busca combater a violência contra a mulher e o feminicídio. “Nós temos que valorizar o serviço público, e aqui estamos vendo isso, uma parceria, entre a casa prisional e a prefeitura, dando as mãos por uma causa. Nós temos que ter a sensibilidade de não deixar esse tema morrer, porque a sociedade se faz no enfrentamento dessas lutas. O banco é apenas mais uma das tantas ferramentas que nós temos que empunhar para enfrentar essa questão”, salientou o vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner.

A diretora do Departamento de Articulação, Cuidado Integral e Promoção à Autonomia Econômica (Dacipae) da Secretaria da Mulher, Márcia Scherer, destacou o fato de presos, inclusive com antecedentes por violência doméstica, participarem da marcenaria dos bancos, podendo refletir sobre o tema. “É também importante que estes bancos estejam em cidades turísticas, com circulação de pessoas daqui e do exterior, que levem essa mensagem de olhar para as mulheres.”

Também estiveram presentes na solenidade o delegado Regional da Polícia Penal, Eder Carlos Schilling; a servidora da SSPS e embaixadora dos bancos vermelhos no sistema prisional, Débora Ferreira; a coordenadora nacional do Projeto Bancos Vermelhos Oficial, Denise Argemi; o secretário de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura de Canela, César Prux da Silva; o secretário de Saúde de Canela, Jean Carlo Monteiro Spall, e o presidente do Movimento Comunitário de Combate à Violência de Gramado, Josiano Schimidt.