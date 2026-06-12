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D’Brescia e Hisense unem gastronomia e tecnologia na Copa

Durante toda a competição, as marcas vão transformar os restaurantes da rede em hubs de entretenimento esportivo equipados com tecnologia de imagem...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/06/2026 às 14h05
D’Brescia e Hisense unem gastronomia e tecnologia na Copa
Divulgação D'Brescia-fachada Faria Lima

A Copa do Mundo FIFA 2026™ impulsiona uma parceria estratégica entre a D’Brescia Churrascaria e a Hisense. Durante toda a competição, as marcas vão transformar os restaurantes da rede em hubs de entretenimento esportivo equipados com tecnologia de imagem de última geração, unindo gastronomia, experiência e visibilidade de marca em um dos maiores eventos do mundo.

Como patrocinadora oficial e tela oficial do VAR na Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hisense equipará seis unidades com TVs de 85 polegadas. Já a D’Brescia Faria Lima e a D’Brescia São Bernardo contarão com TVs gigantes de 100 polegadas. O equipamento combina tela gigante, tecnologia QLED, taxa de atualização de até 144Hz e recursos avançados de processamento de imagem, entregando movimentos mais fluidos, maior riqueza de detalhes e cores vibrantes, mesmo em cenas de alta velocidade, como jogadas, dribles e contra-ataques.

Além disso, a unidade Faria Lima receberá o Projetor Laser Hisense C2, um dos produtos mais avançados do portfólio da marca, com tecnologia Trichroma RGB Laser, resolução 4K e capacidade de projeção em grandes formatos, ampliando ainda mais as possibilidades de entretenimento e exibição durante o período da Copa.

A ação promocional foi orquestrada pela Prometa Comunicação, agência responsável pelos projetos de ativação e relacionamento das duas marcas, e criada para unir o melhor da tecnologia, do entretenimento e da gastronomia em torno da paixão pelo futebol. O lançamento oficial da parceria acontece em 13 de junho, na unidade D'Brescia Faria Lima, durante a estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos, em um evento exclusivo para convidados.

Atualmente, a D’Brescia possui oito unidades em operação: Faria Lima, Paraíso, Marginal Tietê, Morumbi e Vila Mariana, na capital paulista, além de Guarulhos, Santo André e São Bernardo do Campo.

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