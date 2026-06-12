Governo do Estado amplia combate a crimes rurais e transfronteiriços com a Operação Pampa

Governo do Estado utilizou mais de 1,6 mil agentes em ofensiva contra crimes no campo -Foto: DCS/PC-RS

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), realizou entre quarta (10/6) e quinta-feira (11) a 2ª edição da Operação Pampa. As ações integradas da Brigada Militar e da Polícia Civil resultaram em prisões, apreensão de armas, munições, defensivos agrícolas falsificados e carnes impróprias para o consumo. Ao longo da ação, foram empregados 1.635 agentes e 380 viaturas nos municípios de Alegrete, Arroio Grande, Bagé, Butiá, Cacequi, Candiota, Ciríaco, Dom Pedrito, Guaíba, Mostardas, Osório, Quaraí, Santa Maria, Santo Ângelo, São Francisco de Paula, São Luiz Gonzaga e Uruguaiana.

A ação buscou fortalecer a presença do Estado em áreas estratégicas, bem como intensificar a prevenção e a repressão qualificada de crimes que impactam o meio rural e a faixa de fronteira. “O reforço da presença policial em pontos estratégicos da faixa de fronteira contribui para a prevenção e repressão de delitos transfronteiriços. A operação reafirma o compromisso da SSP, da Brigada Militar e da Polícia Civil com o enfrentamento qualificado aos crimes que atingem o meio rural, a segurança da população e a cadeia produtiva gaúcha.”, afirmou o titular da SSP, Mário Ikeda.

Entre os resultados consolidados, a operação contabilizou 62 prisões em flagrante e 14 recapturas de foragidos. Também foram apreendidas 12 armas de fogo, 2.465 munições e 1,7 quilo de drogas, além da lavratura de 27 boletins de ocorrência ou termos circunstanciados e de 56 autos de infração. As ações de fiscalização alcançaram 1.055 veículos, abordados pela Brigada Militar, e 26 estabelecimentos inspecionados pela Polícia Civil.

Fronteira Oeste

Na região da Fronteira Oeste, as equipes realizaram abordagens e fiscalizações em pontos estratégicos, com foco na prevenção e na repressão de delitos transfronteiriços. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão para apurar a receptação de animais, com o objetivo de dar continuidade às ações de enfrentamento aos crimes rurais e de proteção da cadeia produtiva pecuária na localidade.

As forças de segurança também abordaram 138 veículos e identificaram 181 pessoas, abrangendo os municípios de Alegrete, Quaraí e Uruguaiana. O foco foi averiguar a existência de animais, produtos, mercadorias ou objetos de origem ilícita.

As equipes também realizaram o reconhecimento e patrulhamento em áreas situadas às margens dos rios Uruguai e Quaraí, no período noturno - locais potencialmente utilizados para a travessia de animais, mercadorias e outros produtos ilícitos. Além disso, foram fiscalizadas embarcações para identificar possíveis rotas utilizadas por organizações criminosas para a prática de crimes na faixa de fronteira.

Ação integrada das forças de segurança possibilitou a localização e a recuperação de um trator agrícola avaliado em R$ 150 mil -Foto: DCS/PC-RS

A operação resultou na recuperação de um trator agrícola avaliado em R$ 150 mil, em Ciríaco, além da apreensão de 2 mil litros de herbicidas e defensivos agrícolas falsificados, em Dom Pedrito.

Apreensões em Santa Maria

Agentes da Polícia Civil fiscalizaram estabelecimentos comerciais, com a Vigilância Sanitária de Santa Maria, na manhã de quarta-feira (10). Em um açougue na BR-287, no Bairro Camobi, foi constatado crime contra as relações de consumo. O proprietário do estabelecimento, um homem de 41 anos, foi preso em flagrante. Foram apreendidos mais de 390 kg de carne imprópria para o consumo.

A ação foi coordenada pelo delegado de Polícia Regional, Sandro Meinerz. Segundo ele, a vigilância constatou inúmeras irregularidades, como falta de local adequado para armazenar todos os produtos, falta de procedência de alguns cortes e ambiente sem condições de higiene. Com base nestes problemas, o estabelecimento foi interditado.

Foram apreendidas carnes sem nota fiscal e acondicionadas de modo irregular em Santa Maria e em Santo Ângelo -Foto: DCS/PC-RS

Prisão em Santo Ângelo

Na quinta-feira (11), a 8ª Decrab, de Santo Ângelo, realizou ações de combate ao comércio de carnes sem procedência, em parceria com a patrulha rural da Brigada Militar. A fiscalização de um mercado, no Bairro Missões, resultou na apreensão de 200 kg de carne bovina e 9 kg de outros produtos alimentícios impróprios para o consumo humano. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante.

Campos de Cima da Serra e Litoral Norte

Agentes da 5ª Decrab, de Santo Antônio da Patrulha, realizaram, na quinta-feira, uma ação de fiscalização e de prevenção de crimes rurais no município de São Francisco de Paula, com o apoio da Inspetoria Veterinária local.

As atividades concentraram-se nas localidades de Várzea do Cedro e Cerrito, onde ocorreram barreiras de fiscalização para verificação da documentação de trânsito animal, da procedência dos animais transportados e das demais exigências legais aplicáveis à atividade pecuária.

Em Santo Antônio da Patrulha, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em decorrência de investigações relacionadas ao crime de abigeato. Além disso, ocorreram ações policiais no município de Osório, com foco na prevenção e na repressão de delitos praticados no meio rural.