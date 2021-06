Tenente Portela ultrapassa 1.500 diagnósticos positivos de Covid-19

O boletim epidemiológico divulgado na tarde da segunda-feira (07/06) mostra que Tenente Portela registra 1.503 diagnósticos positivos do novo coronavírus desde o início da pandemia. Do total de contaminados, 1.417 estão recuperados e 24 faleceram.

No momento, o município contabiliza 62 casos ativos da doença e 12 pessoas esperando o resultado dos exames laboratoriais. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS), 6.343 portelenses realizaram o teste para detecção do vírus, dos quais, 4.919 não tiveram a infecção comprovada.

Seis domiciliados em Tenente Portela permanecem internados no Hospital Santo Antônio (HSA) por causa da Covid-19. São dois casos suspeitos e quatro pacientes contaminados.

