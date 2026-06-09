Silva Gym chega a Minas Gerais com investimento de R$ 7 mi

O Vale do Sereno, em Nova Lima, está prestes a ganhar a primeira academia de uma franquia ainda inédita em Minas Gerais. A Silva Gym, uma rede de academias criada no Rio de Janeiro há apenas três anos e conhecida como a academia das estrelas, surgiu com um modelo de negócio que já registra crescimento acima dos padrões de mercado.

Para tirar o projeto do papel, serão investidos R$ 7 milhões em equipamentos e infraestrutura. A previsão é de que em agosto seja inaugurada sua primeira unidade em solo mineiro. O valor reflete o padrão de infraestrutura e serviços que a franquia planeja entregar.

O modelo adotado pela rede difere do formato convencional de academias, em que os alunos compartilham equipamentos sem agendamento. A Silva Gym oferece uma concepção super premium, que aposta na exclusividade e no acompanhamento ativo dos professores.

"A Silva Gym tem esta diferença. Em vez de congestionar a academia e deixar que todo mundo se vire com o revezamento dos equipamentos, ela trabalha com hora marcada e exclusividade. São no máximo três alunos para cada personal training, mantendo um ambiente que seja leve e funcional para todo mundo. E isso permite também que o instrutor acompanhe cada aluno o tempo todo", explica Túlio Cária, um dos sócios que estão trazendo a Silva Gym a Nova Lima.

No amplo espaço de 1.142 m² que está sendo erguido no Vale do Sereno, área nobre da cidade, também haverá um clube de saúde, spinning, estação de esteira para cardio, sala de musculação e um exclusivíssimo café. Segundo Lucas Menezes, o objetivo é oferecer um atendimento completo, que faça o usuário se sentir acolhido num ambiente onde ele possa treinar em paz. "O que está sendo implementado é uma inovação no mercado. O foco primordial é na qualidade, não na quantidade. O aluno agenda o horário da sua preferência pelo aplicativo, otimizando sua experiência de treino", garante o sócio proprietário.

Expansão em vista

Embora o projeto da primeira academia em Nova Lima ainda esteja em andamento, os sócios da Silva Gym no estado já deram início a um plano ousado: chegar a 10 unidades instaladas até 2028, promovendo uma forte expansão também em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia. A estimativa é de investimentos na ordem de R$ 70 milhões.

"Estamos confiantes no sucesso da academia, justamente porque ela traz propostas inovadoras. Aliamos a isso o fato de que Minas está entre os mercados mais importantes do setor. Não se trata de mais uma academia sendo aberta em mais um lugar qualquer. É um reposicionamento do mercado, com respostas firmes às demandas dos usuários", pontua Tulio Cária.

"Temos um projeto sólido em andamento. Por já termos frequentado diversos outros locais e por conhecermos, como clientes, as dores que os frequentadores enfrentam, resolvemos apostar na Silva Gym. Ela reúne o que há de melhor em termos de espaço e de estrutura na hora de treinar", finaliza.