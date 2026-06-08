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Projeto-piloto do sistema de apuração do Imposto sobre Bens e Serviços avança para etapa com inclusão de notas de serviço

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) publicou, por meio da Receita Estadual, a atualização da lista de empresas que participarão da segunda etapa do pro...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/06/2026 às 23h11
Projeto-piloto do sistema de apuração do Imposto sobre Bens e Serviços avança para etapa com inclusão de notas de serviço
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A Secretaria da Fazenda (Sefaz) publicou, por meio da Receita Estadual, a atualização da lista de empresas que participarão da segunda etapa do projeto-piloto do Sistema de Apuração Assistida do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Em desenvolvimento e fase de testes, a plataforma será utilizada pelo Comitê Gestor do IBS (CGIBS) para automatizar o cálculo dos créditos e dos valores do imposto devidos pelos contribuintes. O sistema está sendo desenvolvido pela Receita Estadual e pela Procergs - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com representantes de Estados e municípios de todo o país.

A nova fase, prevista para começar ainda em junho, passará a testar a apuração das Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e), emitidas por empresas prestadoras de serviços. Inicialmente, serão incluídas empresas desenvolvedoras de software e soluções de gestão, como as provedoras de sistemas utilizados na emissão de DF-e – as cartas-convite estão sendo enviadas. À medida que os testes avançarem, será publicada uma lista complementar, incluindo novas empresas.

A nova lista também abrange mais empresas na continuidade dos testes da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, iniciados em janeiro. A NF-e é o documento fiscal emitido nas operações realizadas entre empresas (B2B). A expectativa é que, quando o IBS estiver plenamente implementado, o sistema processe cerca de 70 bilhões de transações fiscais por ano em todo o país.

“A entrada das notas de serviço na nova etapa representa um avanço importante na consolidação do modelo, aproximando o sistema das condições reais de operação e contribuindo para a implementação segura e eficiente do novo tributo em âmbito nacional. O piloto está preparando a administração tributária e os contribuintes para a futura obrigatoriedade do IBS, permitindo a identificação de melhorias e o aprimoramento contínuo das soluções desenvolvidas”, afirma o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

Sobre o piloto

Instituído pela portaria nº 013/2026, o projeto-piloto tem como objetivo validar as soluções tecnológicas necessárias à implementação do IBS, promovendo testes, ajustes e aperfeiçoamentos no modelo de apuração assistida, sob acompanhamento do CGIBS.

A realização do projeto está prevista no edital de chamamento público 1/2025, publicado no Diário Oficial da União, que selecionou o Rio Grande do Sul para o desenvolvimento dos módulos de apuração, arrecadação e distribuição (estes dois últimos também em fase de construção) do IBS.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

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