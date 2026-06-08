Polícia Civil prende suspeito de roubo a posto de combustíveis em Seberi

A Polícia Civil efetuou, na manhã desta segunda-feira (8), a prisão de um homem apontado como responsável por um assalto a um posto de combustíveis no município de Seberi. A ação foi conduzida por policiais da Delegacia de Polícia local durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva e de ordens judiciais de busca e apreensão.

O roubo aconteceu na noite de 25 de abril, em um estabelecimento localizado às margens da BR-386. Segundo as investigações, o autor entrou no local usando capacete para dificultar sua identificação e portando uma arma falsa, utilizada para intimidar os funcionários. Durante a ação criminosa, uma quantia em dinheiro foi levada do caixa.

Após o registro da ocorrência, os investigadores iniciaram uma série de diligências para esclarecer o caso. A análise de imagens captadas por câmeras de segurança foi fundamental para identificar o veículo utilizado na fuga. Com o avanço das apurações, os policiais conseguiram apontar o suspeito e reunir evidências que indicavam seu envolvimento direto no crime.

Com base nos elementos obtidos durante o inquérito, o Poder Judiciário autorizou a prisão preventiva do investigado.

Os mandados foram executados em duas residências situadas no interior do município de Pinhal. Durante as buscas, os agentes localizaram o suspeito e apreenderam roupas que, conforme a investigação, teriam sido utilizadas no dia do assalto.

Levado à Delegacia de Polícia, o homem prestou depoimento e admitiu ter praticado o roubo. De acordo com a Polícia Civil, ele possui histórico de crimes patrimoniais e cumpria liberdade condicional quando o delito foi cometido.

A operação contou com o apoio de policiais da Operação de Divisas e Fronteiras – Base Iraí, vinculada ao Programa Brasil Contra o Crime Organizado.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanece à disposição da Justiça.

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