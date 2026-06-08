Brigada Militar abre seleção para 137 vagas de sargento temporário com salário de quase R$ 10 mil

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul lançou o Edital DPF/DRESA nº 01/2026, que regulamenta o Processo Seletivo para ingresso de Militares Estaduais Temporários Técnicos (MTT). A seleção disponibiliza 137 oportunidades para o cargo de 2º Sargento Temporário Técnico, com remuneração mensal de R$ 9.922,89.

O período de inscrições iniciou em 3 de junho e permanece aberto até 2 de julho de 2026. A seleção é voltada a candidatos com diploma de ensino superior em diferentes áreas de conhecimento.

Entre as formações contempladas estão Administração, Análise de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Design de Moda, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Educação Física, Estatística, Jornalismo, Letras, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Museologia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Redes de Computadores, Logística, Sistemas de Armas e Banco de Dados.

Os profissionais selecionados exercerão suas funções na condição de militares estaduais temporários, seguindo as regras e atribuições definidas pela corporação e previstas no edital.

Os interessados devem efetuar a inscrição dentro do prazo estabelecido pela Brigada Militar e consultar o edital para verificar critérios de participação, etapas do processo, documentação exigida e demais orientações referentes à seleção.

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