Segunda, 08 de Junho de 2026
14°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar abre seleção para 137 vagas de sargento temporário com salário de quase R$ 10 mil

Processo seletivo é destinado a profissionais com formação superior em diversas áreas e recebe inscrições até o dia 2 de julho.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Noroeste
08/06/2026 às 10h15
Brigada Militar abre seleção para 137 vagas de sargento temporário com salário de quase R$ 10 mil
(Foto: Divulgação / BM)

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul lançou o Edital DPF/DRESA nº 01/2026, que regulamenta o Processo Seletivo para ingresso de Militares Estaduais Temporários Técnicos (MTT). A seleção disponibiliza 137 oportunidades para o cargo de 2º Sargento Temporário Técnico, com remuneração mensal de R$ 9.922,89.

O período de inscrições iniciou em 3 de junho e permanece aberto até 2 de julho de 2026. A seleção é voltada a candidatos com diploma de ensino superior em diferentes áreas de conhecimento.

Entre as formações contempladas estão Administração, Análise de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Design de Moda, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Educação Física, Estatística, Jornalismo, Letras, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Museologia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Redes de Computadores, Logística, Sistemas de Armas e Banco de Dados.

Os profissionais selecionados exercerão suas funções na condição de militares estaduais temporários, seguindo as regras e atribuições definidas pela corporação e previstas no edital.

Os interessados devem efetuar a inscrição dentro do prazo estabelecido pela Brigada Militar e consultar o edital para verificar critérios de participação, etapas do processo, documentação exigida e demais orientações referentes à seleção.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Lançamento da Consulta Popular 2026/2027 no âmbito do Corede Celeiro foi realizado em Coronel Bicaco (Foto: Diones Roberto Becker)
Edição 2026/2027 Há 22 horas

Consulta Popular: Corede Celeiro define as datas e locais das assembleias microrregionais

Reuniões servirão para escolher as propostas que serão defendidas na Assembleia Regional Ampliada

 Iniciativa prevê o sorteio de dez premiações diárias de R$ 1 mil, totalizando 70 premiações especiais no período (Foto: Divulgação | SECOM-RS)
Ação especial Há 22 horas

Nota Fiscal Gaúcha terá 70 prêmios extras na semana do Dia dos Namorados

Ação deseja aproveitar o aumento das compras durante a semana

 Sicredi fechou 2025 com uma carteira de crédito de mais de R$ 17,5 bilhões direcionada para empresas lideradas por mulheres (Foto: Diones Roberto Becker)
Negócios Há 2 dias

Sicredi impulsiona o empreendedorismo feminino com crédito e iniciativas voltadas à educação

Instituição desenvolve ações que atendem às necessidades reais das empreendedoras

 Medida define como os recursos serão transferidos e aplicados para ampliar e qualificar o atendimento à população no SUS (Foto: Diones Roberto Becker)
Recursos Há 2 dias

Emendas parlamentares estaduais para saúde na Região Celeiro somam R$ 3,3 milhões

Investimentos contemplam diferentes áreas da rede pública de saúde
Jalmo Fornari Há 5 dias

O padeiro clandestino

lembranças de um velho repórter

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 21°
18° Sensação
1.31 km/h Vento
92% Umidade
100% (5.38mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Terça
18° 12°
Quarta
19° 11°
Quinta
17° 14°
Sexta
15° 12°
Sábado
15° 11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

ECA Digital e LGPD exigem mais proteção a menores online
Câmara Há 12 minutos

Comissão da Câmara debate combate à pirataria, contrabando e evasão fiscal
Senado Federal Há 12 minutos

MP libera R$ 1 bilhão para financiamento de empresas aéreas
Senado Federal Há 12 minutos

Renovação automática de CNH com exames médicos entra em vigência
Agro Há 38 minutos

Governo gaúcho abre as inscrições para o Programa Bolsa Juventude Rural

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 +0,36%
Euro
R$ 5,99 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,006,88 +3,65%
Ibovespa
168,334,58 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7044 (06/06/26)
02
05
30
54
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3704 (06/06/26)
01
03
04
09
10
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2933 (05/06/26)
00
04
09
10
12
19
23
25
27
33
36
37
41
49
61
65
76
81
88
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2966 (05/06/26)
11
16
20
25
31
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias