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Consulta Popular: Corede Celeiro define as datas e locais das assembleias microrregionais

Reuniões servirão para escolher as propostas que serão defendidas na Assembleia Regional Ampliada

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
07/06/2026 às 13h46
Consulta Popular: Corede Celeiro define as datas e locais das assembleias microrregionais
Lançamento da Consulta Popular 2026/2027 no âmbito do Corede Celeiro foi realizado em Coronel Bicaco (Foto: Diones Roberto Becker)

As três assembleias microrregionais do Corede Celeiro acontecerão entre os dias 11 e 12 deste mês, em Vista Gaúcha, Campo Novo e São Martinho. Em cada reunião, ocorrerá a escolha das propostas que serão apresentadas e defendidas na Assembleia Regional Ampliada – quando se definirá a cédula de votação.

No lançamento da Consulta Popular 2026/2027 no âmbito do Corede Celeiro, realizado em Coronel Bicaco no dia 19 de maio, ficou estabelecido que a cédula de votação da região terá quatro projetos. A demanda com mais votos irá angariar 60% do valor, e a segunda colocada ficará com 40%.

O montante destinado pelo Governo do Estado ao conselho, formado por 21 municípios, é de R$ 2.057.142,86 – uma diminuição de R$ 171.428,57 em relação à última edição da Consulta Popular. Essa queda deve-se à reavaliação do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE).

Uma alteração importante para este ano foi a retirada da norma que estipulava o percentual mínimo de votos por Município. Antes, quem não atingisse 2% do eleitorado não participava do rateio dos recursos financeiros. Porém, a diretoria do Corede Celeiro poderá adotar critérios próprios para decidir a forma de distribuição dos valores.

A votação da Consulta Popular 2026/2027 ocorrerá de 20 a 26 de julho, por meio de canais digitais via conta GOV. Na edição anterior, foram registrados 12.209 votos na região, e elencados os projetos de apoio às agroindústrias e da usina de pré-moldados de concreto.

Sobre a Consulta Popular 

Instituída em 1998, a Consulta Popular é um instrumento de participação direta da sociedade na definição das prioridades regionais contempladas com parte dos recursos do orçamento estadual.

O processo é coordenado pela Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), em parceria com os Coredes, e envolve a apresentação de propostas pela população, a realização de assembleias regionais, a votação popular e a execução dos projetos.

MICRORREGIÃO I

Municípios: Barra do Guarita, Coronel Bicaco, Derrubadas, Miraguaí, Redentora, Tenente Portela e Vista Gaúcha.

Assembleia: 11 de junho, às 10h, no auditório Michele Prates, em Vista Gaúcha.

MICRORREGIÃO II

Municípios: Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Esperança do Sul, Humaitá, Tiradentes do Sul e Três Passos.

Assembleia: 12 de junho, às 14h30, na Câmara de Vereadores de Campo Novo.

MICRORREGIÃO III

Municípios: Chiapetta, Crissiumal, Inhacorá, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul e Sede Nova.

Assembleia: 12 de junho, às 10h, na Câmara de Vereadores de São Martinho.

 

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