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Correios mantêm atendimento ao público em Derrubadas

Expediente ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
06/06/2026 às 20h00
Correios mantêm atendimento ao público em Derrubadas
Ato oficial que marcou a instalação da nova estrutura ocorreu na quarta-feira (3/6) (Foto: Divulgação | ASCOM Derrubadas)

A população local continuará contando com os serviços dos Correios. A partir de agora, o atendimento ao público será realizado no saguão da Prefeitura Municipal, garantindo o prosseguimento de uma atividade essencial para a comunidade. O ato oficial que marcou a instalação da nova estrutura ocorreu na quarta-feira (3/6).

A mudança é resultado da mobilização conduzida pela Administração Municipal, em conjunto com o Poder Legislativo, diante da possibilidade de encerramento dos serviços na agência local. As tratativas junto à direção da estatal buscaram assegurar a permanência do atendimento em Derrubadas, evitando que os moradores precisassem se deslocar para cidades vizinhas.

Nos últimos dias, a coordenadora regional de Vendas dos Correios, Mara Ritter, esteve no Município acompanhando os ajustes necessários e definindo os detalhes operacionais do novo espaço. Parte do mobiliário foi disponibilizada pela empresa, enquanto o Poder Executivo contribuiu com a estrutura necessária para viabilizar a instalação.

Inicialmente, foram avaliadas diferentes alternativas no perímetro urbano para sediar a unidade. Após análise técnica, a Prefeitura Municipal foi definida como o local mais adequado, oferecendo melhores condições de atendimento, estrutura apropriada e fácil acesso aos cidadãos.

O prefeito Miro Mulbeier e o vice-prefeito Cristiano Carvalho destacam que a manutenção dos Correios representa uma conquista importante para o Município, preservando um serviço amplamente utilizado pela comunidade e proporcionando mais comodidade aos moradores.

— O trabalho conjunto permitiu encontrar uma solução viável para manter os Correios em Derrubadas. Estamos garantindo que a população continue tendo acesso a esse serviço fundamental perto de casa, com mais praticidade e comodidade — enfatizaram as duas autoridades.

O expediente ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

 

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