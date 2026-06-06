Barra do Guarita adquire caminhão novo e amplia a capacidade operacional

A Administração Municipal recebeu o caminhão zero quilômetro adquirido com o auxílio da emenda de bancada indicada pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). O veículo, da marca Mercedes-Benz, custou aproximadamente R$ 600 mil.
O caminhão integrará a frota da Secretaria Municipal de Obras, e possibilitará ampliar a capacidade operacional e a eficiência dos serviços públicos realizados nas áreas urbana e rural de Barra do Guarita.
O novo equipamento também contribuirá nos trabalhos desenvolvidos diariamente e no atendimento às demandas oriundas dos cidadãos.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.