Rendimento médio da soja alcança 3.060 quilos por hectare na região

Produtividade das lavouras em safrinha segue em declínio devido ao aumento da incidência de oídio e ferrugem (Foto: Diones Roberto Becker)

A colheita da principal cultura de verão no Rio Grande do Sul atinge 99% das lavouras semeadas na área de abrangência do escritório regional da Emater/Ascar de Ijuí – que também engloba os 21 municípios da Região Celeiro. O rendimento médio obtido está em 3.060 quilos por hectare (kg/ha).

A produtividade das lavouras em safrinha segue em declínio devido ao aumento da incidência de oídio e ferrugem. A elevada umidade dos grãos restringe o ingresso das colhedoras nas áreas remanescentes e limita as operações de sistematização do solo, bem como a aplicação de corretivos e de fertilizantes para as culturas subsequentes. Nos pontos afetados por erosão, os produtores realizam a reposição da fertilidade por meio da aplicação de corretivos minerais e orgânicos.

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