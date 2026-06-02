Terça, 02 de Junho de 2026
8°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Festival MegaCities ShortDocs anuncia os vencedores de 2026

O Festival MegaCities ShortDocs celebrou sua 11ª edição no MIS-SP, premiando curtas-metragens nacionais que enfrentam os grandes desafios urbanos. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/06/2026 às 20h15
Festival MegaCities ShortDocs anuncia os vencedores de 2026
MegaCities ShortDocs / Divulgação.

A 11ª edição do festival global de documentários cidadãos exibiu, no Museu da Imagem e do Som (MIS-SP), no último sábado, dia 30, os curtas-metragens premiados e o Grand Prix global do ano. A cerimônia destacou-se pela atmosfera colaborativa e pela forte presença do público jovem, evidenciando o papel do audiovisual na mobilização para o desenvolvimento sustentável.

Os destaques da noite evidenciaram a força de novas lideranças e as urgências das metrópoles, com foco na centralidade da questão hídrica nas discussões urbanas — tema alinhado aos ODS 6 (Água Potável e Saneamento) e ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento também celebrou o protagonismo feminino, com a maioria das obras assinadas por mulheres, e a força da nova geração acadêmica, já que metade dos vencedores é composta por estudantes de instituições como Mackenzie e ESPM.

A atriz e apresentadora Rachel Ripani foi a mestre de cerimônias da noite, que consolidou o conceito de "audiovisual solução". Diferente de edições anteriores, o festival propôs uma conexão direta com o ativismo prático, apoiando o lançamento de uma campanha de combate à violência de gênero com a ONG Turma do Bem (exibindo o filme Vivi) e promovendo o pré-lançamento exclusivo do livro "Direito à Cidade", do urbanista Carlos Moreno, criador do conceito da "Cidade de 15 Minutos" e embaixador do festival.

Os curtas-metragens vencedores

Melhor Curta Estudante: "Raízes Perdidas" – Dir.: Nathália Massola (São Paulo - SP). Acompanha o projeto 'Novas Árvores Por Aí' na recuperação da Mata Atlântica e no adensamento verde na malha urbana.

Destino Sustentável: "Projeto Pazipe" – Dir.: Eduardo Paziam e equipe (São Paulo - SP). Retrata a criação de um jardim urbano no centro de São Paulo e o impacto do engajamento individual na mitigação climática.

Proximidade Feliz: "Pontas" – Dir.: Márcio Coutinho (Rio de Janeiro - RJ). Mostra o potencial transformador do balé em comunidades periféricas e como a proximidade de projetos sociais gera inclusão.

Melhor Curta de Impacto: "Mangue é Vida" – Prod.: ONG Bloom Ocean (Vitória - ES). Aborda a preservação dos manguezais, propondo o reaproveitamento de cascas de mariscos como fertilizante agrícola.

Crise Climática: "Onde eu nasci passa um rio" – Dir.: Sofia Byington (São Paulo - SP). Apresenta o projeto ‘Rios e Ruas’, resgatando a memória das águas escondidas sob o asfalto paulistano.

Melhor Curta São Paulo São: "Rios Invisíveis" – Dir.: Tadeu Jungle (São Paulo - SP). Defende uma proposta urgente de saúde ambiental urbana: o destamponamento de rios cobertos.

Menção Honrosa: "Águas da Memória" – Dir.: Laura Leite (São Paulo - SP). Documenta a atuação do projeto ‘Meninos da Billings’ com mutirões de limpeza e educação ambiental para jovens.

Grand Prix Global: "From the Margins Where Change Begins" – Dir.: Samuel Okechukwu (Lagos - Nigéria). Explora a exclusão de jovens nos processos de decisão em Lagos, servindo como apelo por governanças mais inclusivas.

Sobre o Festival e Impacto Institucional

Criado na França pela ONG Métropole du Grand Paris, o MegaCities ShortDocs é realizado no Brasil pela plataforma São Paulo São. O concurso convoca moradores de grandes cidades a criarem documentários de até 4 minutos com soluções replicáveis de impacto positivo.

"O festival ganhou escala nesta edição pela parceria com o MDIC e o projeto ENIMPACTO. Tivemos inscrições vindas de Natal, Fortaleza, Salvador, Curitiba e Vitória. O audiovisual prova ser uma ferramenta indispensável para engajar e inspirar respostas para o triplo desafio das metrópoles: econômico, social e ambiental", destaca Maurício Machado, idealizador da vinda do festival ao país.

Márcia Nejaim, diretora do escritório da ApexBrasil em São Paulo, reforça a importância estratégica: "Apoiar o MegaCities ShortDocs é uma forma de incentivar o audiovisual, que é um dos setores mais dinâmicos da economia e em que o país é um ator relevante com capacidade exportadora crescente".

Como parceira estratégica, a TV Cultura realizará uma exibição especial dos curtas vencedores em sua programação. A 11ª edição do festival no Brasil foi um oferecimento da ApexBrasil, com aliança estratégica da Embratur e TV Cultura, além de parcerias com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Contou ainda com o apoio da Heineken, Mamba Water e tênis Veja.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Stallion Motorsports
Entretenimento Há 2 horas

Stallion disputa etapa de quatro horas da IMSA e Mid Ohio

Equipe brasileira participa da quarta etapa da IMSA Michelin Pilot Challenge com os pilotos Celso Neto e Raphael Reis, em prova que terá quatro hor...

 Imagem do Magnific/freepik
Entretenimento Há 6 horas

Assistente de Viagem completa 15 anos no setor

Crescimento do turismo e maior conscientização dos viajantes impulsionam a demanda por seguro viagem no Brasil

Cooperativa Cooperflora
Entretenimento Há 8 horas

Ranúnculo italiano ganha espaço no mercado brasileiro

Com genética importada de Sanremo e cultivo concentrado em altitudes de até 1.600 metros no sul de Minas, variedade italiana amplia sua presença no...

 Robb TV
Entretenimento Há 10 horas

Robb anuncia estreia do programa “Robb TV Talks”

O criador de conteúdo e apresentador Robb estreia no dia 8 de junho o programa “Robb TV Talks”, projeto audiovisual voltado para entrevistas e conv...

 Divulgação WR Construtora
Entretenimento Há 21 horas

WR Construtora mantém 9 obras simultâneas no Leste de Minas

Com mais de 60 edifícios entregues e 1.100 profissionais, empresa soma cinco obras em Ipatinga e quatro em Governador Valadares.

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. Máx. 21°
13° Sensação
1.23 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
22°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 12°
Domingo
25° 12°
Últimas notícias
Entretenimento Há 54 minutos

Festival MegaCities ShortDocs anuncia os vencedores de 2026
Senado Federal Há 54 minutos

Livraria do Senado bate recorde de vendas em festival literário de Joinville
Senado Federal Há 54 minutos

Klann defende geração de empregos para reduzir dependência de programas sociais
Câmara Há 55 minutos

Plenário analisa acordo de cooperação espacial assinado por Brasil e Venezuela; acompanhe
Turismo Há 1 hora

Ilhéus valoriza a memória cultural de Jorge Amado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 -0,01%
Euro
R$ 5,82 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 353,696,69 -1,55%
Ibovespa
174,197,64 pts 1.16%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7040 (01/06/26)
05
23
52
56
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3700 (01/06/26)
01
03
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias