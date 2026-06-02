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Ilhéus valoriza a memória cultural de Jorge Amado

Cidade baiana preserva referências ligadas à obra do escritor e atrai visitantes interessados em história, literatura, cacau e experiências cultura...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/06/2026 às 19h42
Ilhéus valoriza a memória cultural de Jorge Amado
Fonte: Manus

Ilhéus, no litoral sul da Bahia, segue como um dos destinos mais associados à obra de Jorge Amado. A cidade, marcada pela história do cacau, pelo Centro Histórico e por construções que remetem aos romances do escritor, mantém viva uma parte importante da memória literária brasileira e fortalece sua presença nos roteiros culturais do estado.

Entre os pontos mais procurados por visitantes estão locais que dialogam diretamente com o universo amadiano, como o Bataclan, o Bar Vesúvio e a Casa de Cultura Jorge Amado. Esses espaços ajudam a conectar o turista às narrativas que projetaram Ilhéus nacionalmente, especialmente por meio de obras como Gabriela, Cravo e Canela, Terras do Sem-Fim e outros romances ligados ao chamado ciclo do cacau.

Além das praias e das fazendas históricas de cacau, o turismo cultural tem ganhado espaço no planejamento de quem visita a região. O interesse por experiências que unem literatura, gastronomia, arquitetura e história contribui para ampliar o tempo de permanência dos turistas e valorizar diferentes atrativos do município.

De acordo com Ricardo Ferreira, CEO da Cacau Turismo, Ilhéus oferece uma experiência que vai além do turismo de sol e praia. "A cidade tem uma força cultural muito grande. Quando o visitante percorre o Centro Histórico, conhece o Bataclan, passa pelo Bar Vesúvio ou visita uma fazenda de cacau, ele entende melhor a relação entre Ilhéus, Jorge Amado e a história regional", afirma.

Para o setor turístico, a preservação desses espaços também contribui para diversificar os roteiros oferecidos aos visitantes. A cidade funciona como ponto de partida para experiências que envolvem cultura, natureza, gastronomia e memória histórica, fortalecendo a imagem de Ilhéus como destino completo no sul da Bahia.

Com referências literárias ainda presentes em ruas, casarões, praças e equipamentos culturais, Ilhéus segue atraindo viajantes interessados em conhecer de perto os cenários que inspiraram parte da obra de Jorge Amado e ajudaram a consolidar a identidade turística da região cacaueira.

Para saber mais, basta acessar: www.cacauturismo.com.br﻿

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