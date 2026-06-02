O concurso 3.014 da Mega-Sena pode pagar R$ 16 milhões nesta terça-feira (2), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 21h, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 20h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.
Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá mais de R$ 105 mil em rendimentos no primeiro mês.
O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (30), não teve ganhador. Os números sorteados foram: 02, 14, 21, 22, 34 e 44.