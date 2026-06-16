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Eclipse solar total mais longo do século está chegando

Saiba onde pode observar; A duração máxima da totalidade será observada nas proximidades de Luxor, no Egito.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul, Com informações do Correio Braziliense e Catraca Livre
16/06/2026 às 11h02
Eclipse solar total mais longo do século está chegando
(Foto: Reprodução)

Imagine estar ao ar livre em plena tarde de agosto quando o céu começa a escurecer rapidamente, a temperatura cai de repente, pássaros param de cantar e, em poucos segundos, as estrelas aparecem como se fosse meia-noite. Isso não é cena de filme de ficção científica: é exatamente o que vai acontecer em 2 de agosto de 2027, quando o eclipse solar total mais longo em 157 anos varrer uma faixa estreita da Terra, apagando a luz do Sol por até 6 minutos e 23 segundos. O último eclipse de duração comparável, em 1991, aconteceu sobre o Oceano Pacífico. Desta vez, a escuridão cobre cidades, países e milhões de pessoas.

A duração de um eclipse solar total não é aleatória: ela depende de uma combinação precisa de fatores orbitais. A média dos eclipses totais gira em torno de 2 a 3 minutos. O famoso eclipse de abril de 2024 que cruzou os Estados Unidos durou pouco mais de 4 minutos nos pontos de maior extensão. O de 2027 vai além porque a Lua estará próxima do perigeu, o ponto de sua órbita mais próximo da Terra, o que aumenta o tamanho aparente do disco lunar no céu e faz com que ela cubra o Sol por muito mais tempo.

Somado a isso, o Sol estará levemente mais distante da Terra nesse período, o que reduz ainda mais o seu disco aparente e facilita o bloqueio completo. Esse alinhamento de fatores, a Lua maior e o Sol aparentemente menor, raramente ocorre com tanta precisão. O fenômeno faz parte do Ciclo de Saros 136, uma sequência astronômica que se repete a cada 18 anos, mas que nessa passagem de 2027 atinge o pico de duração de toda a sua série histórica.

Faixa de visão

A sombra da Lua percorrerá uma trajetória que começa no Oceano Atlântico e avança para o leste, cruzando dez países e algumas das regiões mais historicamente ricas do planeta. Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália estarão dentro da faixa de totalidade. Cidades como Málaga, Tânger, Bengasi, Luxor e Jeddah terão o dia transformado em noite em plena tarde de agosto. No caso da Espanha, um eclipse solar de duração e trajetória semelhantes sobre o seu território não se repetirá antes de 2183.

A duração máxima da totalidade será observada nas proximidades de Luxor, no Egito, com 6 minutos e 22 segundos, tornando o país um dos destinos mais procurados por astrônomos e viajantes do mundo todo. Hotéis ao longo de toda a faixa de observação já registram alta demanda, e o evento mobiliza planejamento com mais de um ano de antecedência em vários países.

Corona solar

Para a comunidade científica, os minutos de totalidade do eclipse solar de 2027 são uma oportunidade sem igual. A corona solar, camada mais externa da atmosfera do Sol, normalmente fica invisível porque a luz direta do astro é milhões de vezes mais intensa do que ela. Com o disco solar totalmente bloqueado pela Lua, é possível estudar sua estrutura, temperatura e comportamento com uma clareza que nenhum instrumento artificial reproduz completamente em condições normais.

Segundos antes da totalidade surgem dois dos fenômenos ópticos mais raros da astronomia: as Pérolas de Baily, pontos de luz que escapam pelos vales da superfície lunar, e o Anel de Diamante, um brilho único que dura apenas um instante antes do escurecimento total. Durante a totalidade, planetas brilhantes aparecem no céu escuro e as estrelas mais intensas ficam visíveis de dia pela única vez em décadas, transformando o ambiente ao redor em algo que parece saído de outro mundo.

Importância

Momentos de escuridão prolongada servem como excelentes laboratórios naturais para analisar a coroa externa do Sol com alta precisão instrumental. Engenheiros e astrônomos utilizam esses minutos raros para calibrar equipamentos ópticos e mapear as variações magnéticas que afetam os satélites de comunicação. O avanço científico obtido nessas raras ocasiões ajuda a proteger a infraestrutura tecnológica global.

Acompanhar a evolução desses ciclos celestes desperta o interesse das novas gerações pelo estudo das ciências exatas e da física espacial. Desenvolver o hábito de observar a natureza de forma técnica gera cidadãos mais conscientes sobre o funcionamento do nosso próprio sistema planetário. A valorização do aprendizado prático garante novas descobertas tecnológicas fundamentais para o futuro humano. 

 

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