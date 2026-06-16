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Cage apresenta boas práticas do Rio Grande do Sul em encontro nacional sobre controle interno, na quinta (18)

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), subsecretaria da Secretaria da Fazenda, organiza a 58ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Con...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/06/2026 às 13h05
Cage apresenta boas práticas do Rio Grande do Sul em encontro nacional sobre controle interno, na quinta (18)
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A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), subsecretaria da Secretaria da Fazenda, organiza a 58ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), que ocorre na quinta-feira (18/6). Durante a programação de abertura, o órgão apresentará experiências do Rio Grande do Sul reconhecidas como boas práticas em controle interno.

A atuação do Estado na estruturação da Gestão de Riscos nas Contratações Públicas e o Projeto Escola Íntegra (PEI) serão destaques na programação da tarde. Haverá transmissão pelo canal do Conaci no Youtube . Para assistir às palestras e receber a certificação, basta realizar as inscrições na página do Conaci .

Na primeira apresentação, o auditor Ednaldo Rufino falará sobre a metodologia de gestão de riscos nas contratações públicas adotada no Rio Grande do Sul e esclarecerá pontos relevantes das Instruções Normativas Cage 03/2024 e 06/2019. Durante o encontro, o Rufino destacará que a gestão de riscos nas compras públicas do Estado faz parte de um movimento global de fortalecimento da governança no setor público e que a abordagem contribui para gerar valor público nas contratações governamentais.

Boas práticas fortalecem a governança pública

“Participar da 58ª Reunião Técnica do Conaci representa uma oportunidade valiosa para compartilhar a experiência do Rio Grande do Sul na implementação da gestão de riscos nas contratações públicas, bem como debater práticas que vêm fortalecendo a governança e a integridade no setor público brasileiro”, afirma o auditor.

A seguir, os auditores do Estado Álvaro Santos e Aline Amirati apresentam o Projeto Escola Íntegra (PEI), iniciativa conjunta da Cage e da Secretaria da Educação que premia alunos regularmente matriculados em escolas estaduais de Ensino Médio de todo o Rio Grande do Sul, professores e escolas por meio da produção de manifestações artísticas sobre integridade. O programa está na quarta edição.

“Ficamos felizes de poder compartilhar a experiência do PEI em um evento tão importante para o controle interno brasileiro sendo realizado aqui na nossa terra”, afirma o coordenador do programa, Álvaro Santos.

Texto: Amilcar Oliveira/Ascom Cage
Edição: Secom

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