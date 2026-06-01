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Governadora do DF recebe alta após apresentar quadro de pneumotórax

Celina Leão estava internada no Hospital Santa Lúcia, em Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/06/2026 às 10h25
Governadora do DF recebe alta após apresentar quadro de pneumotórax
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Internada desde o sábado (30) para tratar de um pneumotórax, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, recebeu alta e deixou o Hospital Santa Lúcia, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (1º).

De acordo com o boletim hospitalar, ela foi submetida a uma drenagem pleural que transcorreu "sem intercorrências".

O exame radiológico apresentou "resultado satisfatório", de acordo com a equipe médica formada por Alberto Mendonça e Sergio Murilo.

Pneumotórax é uma espécie de colapso que ocorre no pulmão, quando entra ar no espaço entre o órgão e a parede do tórax.

Em geral, apresenta sintomas como falta de ar, dor súbita no peito e dificuldade de respirar. Em casos mais graves, pode acelerar o coração, deixando uma coloração arroxeada na pele.

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