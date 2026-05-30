Sábado, 30 de Maio de 2026
13°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bom Progresso: curso estimula mulheres rurais a valorizarem seu trabalho

Tema foi desenvolvido através de atividades que promovem autonomia e estimulam a reflexão sobre experiências de vida

Por: Editoria Local Fonte: Emater-Ascar
30/05/2026 às 10h39
Bom Progresso: curso estimula mulheres rurais a valorizarem seu trabalho
Geração de Renda foi o tema do segundo módulo do curso de (Des)Envolvimento para Mulheres Rurais (Foto: Divulgação | Emater-Ascar)

Geração de Renda foi o tema do segundo módulo do curso de (Des)Envolvimento para Mulheres Rurais, realizado na quarta e quinta-feira desta semana, no Centro de Treinamento de Agricultores de Bom Progresso (CETREB). O tema foi desenvolvido através de atividades que promovem autonomia e estimulam a reflexão sobre experiências de vida, além do evento proporcionar a oportunidade de conhecer iniciativas inspiradoras.

O chefe da Unidade de Cooperativismo (UCP) da Emater-Ascar da região de Santa Rosa, Marcos Eduardo Servat, motivou as mulheres para o empreendedorismo. Ele expôs elementos e estratégias de comercialização, oportunidades de mercado e a valorização da produção da agricultura familiar. As assistentes técnicas regionais Vanessa Gnoatto e Silvana Canova, juntamente com a extensionista social Delires Kirts, coordenaram o módulo, com assessoria do coordenador do CETREB, Kelvis Rauber. Vanessa e Silvana se caracterizam de ciganas para, de uma forma divertida, falar sobre comércio com as participantes.

Na quinta-feira (28/5), o grupo de mulheres foi até Derrubadas para visita técnica a uma floricultura rural, com retorno ao CETREB à tarde. O programa incluiu abordagem do tema Turismo Rural e Agregação de Renda. Durante a realização dos módulos, as participantes permanecem alojadas no centro de treinamento, em Bom Progresso.

— É um aprendizado muito grande — resume a produtora rural Eliane Lima dos Santos Oliveira, de Inhacorá. Ela reforça que o curso proporciona conhecimento e troca de ideias, além de estimular a pensar sobre dificuldades como o medo de mudanças, de arriscar em investir em novas alternativas. Eliane observa que o curso vai ao encontro do momento em que vive, juntamente com sua família, na expectativa de concluir as instalações e abrir uma agroindústria de derivados de leite.

Moradora de São Martinho, a produtora Leane Kronbauer observa que a atividade rural nem sempre é valorizada como deveria, pois há muitas pessoas que desconhecem o esforço para produzir. — Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem que porque a gente planta, cria animais, as coisas não custam nada pra nós — afirma. — Mas se não alimentarmos os animais, não temos carne nem leite — exemplifica. Ela acrescenta que uma vaca leva cerca de dois anos para poder produzir leite, período em que ela precisa ser cuidada e alimentada.

Leane salienta que o curso proporcionou maior conhecimento para calcular o valor do trabalho no campo e ter condições de colocar preço no que é produzido. A produtora rural Noeli Halmenschlager, também moradora de São Martinho, partilha da mesma opinião. Para ela, saber identificar o que precisa ser considerado para definir o preço de produto é um dos destaques do curso. — O curso é muito bom, a gente sai, conversa e aprende muito — resume.

Cursos com vagas no CETREB

A maioria dos cursos do CETREB já esgotou as vagas, mas ainda há alguns com inscrições abertas: Massas e Molhos, em junho; Processamento de Carnes, em setembro; Processamento de Derivados de Leite, em setembro; e Boas Práticas de Fabricação, em outubro.

Os cursos são gratuitos e incluem alimentação e alojamento no CETREB. Os interessados podem se inscrever nos escritórios municipais da Emater-Ascar ou diretamente no CETREB, localizado junto à Escola Técnica Estadual Celeiro, em Bom Progresso.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Despedida a Pedro Ortaça, o último Tronco Missioneiro, aconteceu na manhã deste sábado (30/5), em São Luiz Gonzaga (Foto: Everson Dornelles | Grupo RBS)
Despedida Há 2 horas

Cantor e compositor Pedro Ortaça é sepultado em São Luiz Gonzaga

Celebrações finais aconteceram na Câmara de Vereadores do Município

 (Fotos: Luana Mendes Balestrin)
Literatura Há 2 dias

Nova obra sobre autismo conta com a coautoria de Luana Mendes Balestrin

Livro reúne especialistas de diversas áreas e conta com coordenação do psiquiatra Augusto Cury

 Escolha da Gestão Estadual ocorreu durante a 55ª edição da Ciranda Cultural de Prendas (Foto: Divulgação | MTG)
Tradicionalismo Há 6 dias

20ª RT tem duas representantes na Gestão Estadual de Prendas 2026/2027

Evento reuniu 75 prendas oriundas das 30 Regiões Tradicionalistas

 Materiais irão ampliar e qualificar o trabalho no setor de oftalmologia (Foto: Divulgação | HSA)
Tenente Portela Há 6 dias

HSA investe em tecnologia para qualificar atendimentos oftalmológicos

Foram adquiridas pinças, cânulas, ganchos e porta-agulhas

 João Ganassini Neto desapareceu em 1976 (Foto: Reprodução)
50 anos depois... Há 7 dias

O desaparecimento jamais esclarecido: o drama insuperável da família Ganassini

Fato completou meio século na segunda-feira (18/5)

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 20°
19° Sensação
1.07 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h16 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Domingo
22° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
21°
Quarta
22° 11°
Quinta
21° 10°
Últimas notícias
Geral Há 35 minutos

Mutirão do INSS em todo país acelera análise de benefícios e perícias
Internacional Há 35 minutos

Acordo Mercosul-Canadá avança em décima rodada de negociações
Santa Fé Há 2 horas

Derrubadas: trabalhos melhoram as condições de trafegabilidade em localidade

Despedida Há 2 horas

Cantor e compositor Pedro Ortaça é sepultado em São Luiz Gonzaga
Economia Há 2 horas

Prazo para envio da declaração anual do MEI termina neste domingo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,04 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 394,387,36 +0,39%
Ibovespa
173,787,48 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 3012 (28/05/26)
05
07
17
41
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7038 (29/05/26)
02
31
39
64
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3698 (29/05/26)
01
03
05
06
07
08
09
10
12
13
16
18
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2930 (29/05/26)
03
06
10
12
14
15
17
21
22
27
37
39
40
41
43
47
48
50
64
73
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2963 (29/05/26)
11
13
38
42
44
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias