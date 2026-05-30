Bom Progresso: curso estimula mulheres rurais a valorizarem seu trabalho

Geração de Renda foi o tema do segundo módulo do curso de (Des)Envolvimento para Mulheres Rurais, realizado na quarta e quinta-feira desta semana, no Centro de Treinamento de Agricultores de Bom Progresso (CETREB). O tema foi desenvolvido através de atividades que promovem autonomia e estimulam a reflexão sobre experiências de vida, além do evento proporcionar a oportunidade de conhecer iniciativas inspiradoras.

O chefe da Unidade de Cooperativismo (UCP) da Emater-Ascar da região de Santa Rosa, Marcos Eduardo Servat, motivou as mulheres para o empreendedorismo. Ele expôs elementos e estratégias de comercialização, oportunidades de mercado e a valorização da produção da agricultura familiar. As assistentes técnicas regionais Vanessa Gnoatto e Silvana Canova, juntamente com a extensionista social Delires Kirts, coordenaram o módulo, com assessoria do coordenador do CETREB, Kelvis Rauber. Vanessa e Silvana se caracterizam de ciganas para, de uma forma divertida, falar sobre comércio com as participantes.

Na quinta-feira (28/5), o grupo de mulheres foi até Derrubadas para visita técnica a uma floricultura rural, com retorno ao CETREB à tarde. O programa incluiu abordagem do tema Turismo Rural e Agregação de Renda. Durante a realização dos módulos, as participantes permanecem alojadas no centro de treinamento, em Bom Progresso.

— É um aprendizado muito grande — resume a produtora rural Eliane Lima dos Santos Oliveira, de Inhacorá. Ela reforça que o curso proporciona conhecimento e troca de ideias, além de estimular a pensar sobre dificuldades como o medo de mudanças, de arriscar em investir em novas alternativas. Eliane observa que o curso vai ao encontro do momento em que vive, juntamente com sua família, na expectativa de concluir as instalações e abrir uma agroindústria de derivados de leite.

Moradora de São Martinho, a produtora Leane Kronbauer observa que a atividade rural nem sempre é valorizada como deveria, pois há muitas pessoas que desconhecem o esforço para produzir. — Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem que porque a gente planta, cria animais, as coisas não custam nada pra nós — afirma. — Mas se não alimentarmos os animais, não temos carne nem leite — exemplifica. Ela acrescenta que uma vaca leva cerca de dois anos para poder produzir leite, período em que ela precisa ser cuidada e alimentada.

Leane salienta que o curso proporcionou maior conhecimento para calcular o valor do trabalho no campo e ter condições de colocar preço no que é produzido. A produtora rural Noeli Halmenschlager, também moradora de São Martinho, partilha da mesma opinião. Para ela, saber identificar o que precisa ser considerado para definir o preço de produto é um dos destaques do curso. — O curso é muito bom, a gente sai, conversa e aprende muito — resume.

Cursos com vagas no CETREB

A maioria dos cursos do CETREB já esgotou as vagas, mas ainda há alguns com inscrições abertas: Massas e Molhos, em junho; Processamento de Carnes, em setembro; Processamento de Derivados de Leite, em setembro; e Boas Práticas de Fabricação, em outubro.

Os cursos são gratuitos e incluem alimentação e alojamento no CETREB. Os interessados podem se inscrever nos escritórios municipais da Emater-Ascar ou diretamente no CETREB, localizado junto à Escola Técnica Estadual Celeiro, em Bom Progresso.

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