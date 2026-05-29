Identificado motociclista que morreu após colisão com caminhonete em Itapiranga

Foi identificado como Jonathas da Costa Araújo, de 27 anos, morador de linha Aparecida, o motociclista que morreu após uma colisão com uma caminhonete Ford F4000 na tarde desta quinta-feira, 28, em Itapiranga.

O acidente ocorreu por volta das 13h45, na ITG-070, em linha Laranjeira, interior do município.

Jonathas conduzia uma motocicleta Yamaha YZF R15 e foi encontrado ao lado da rodovia em estado grave. Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava múltiplas fraturas, pupilas sem reação e estava em parada cardiorrespiratória.

As equipes realizaram manobras de reanimação ainda no local, durante o transporte e também no Hospital Sagrada Família, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.

O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos e permaneceu no local.