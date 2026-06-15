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PIS/Pasep para quem nasceu em julho e agosto é pago nesta segunda

Tem direito quem recebeu até R$ 2.766, no ano-base 2024

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/06/2026 às 22h40
PIS/Pasep para quem nasceu em julho e agosto é pago nesta segunda
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Os trabalhadores que nasceram nos meses de julho e agosto recebem nesta segunda-feira (15) o pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024.

Têm direito aqueles que receberam, no ano-base 2024, remuneração média de até R$ 2.766.

Além disso, o trabalhador tem que estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos; ter trabalhado com carteira assinada para empregadores contribuintes por pelo menos 30 dias no ano-base e ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais ou no eSocial.

O valor pago é proporcional ao tempo de serviço e equivale ao salário mínimo vigente dividido por 12, multiplicado pela quantidade de meses trabalhados. O salário mínimo em 2026 é de R$ 1.621.

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Os valores ficarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário em 30 de dezembro de 2026.

Trabalhadores da iniciativa privada recebem, preferencialmente, na Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil.

As informações estão disponíveis no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

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© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
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