Saiba como votaram os deputados na PEC que acaba com a escala 6x1

Na noite de quarta-feira (27), a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) 221/19 que acaba com a escala 6x1, instituindo a obrigatoriedade de dois dias de descanso por semana, além de reduzir a jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais.
>>> Entenda a PEC que acaba com escala 6x1
A votação no plenário se deu em dois turnos e a proposta foi aprovada por ampla maioria. Na primeira votação, foram 472 votos a favor e 22 contra. No segundo turno, votaram a favor da PEC 461 parlamentares; 19 foram contra.
Considerando as 27 bancadas estaduais, os votos contra o fim da escala 6x 1 vieram de apenas cinco estados: Roraima, Maranhão, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Votaram contra a proposta, considerando os dois turnos, apenas os seguintes parlamentares:
Confira abaixo a lista completa de como votaram os deputados na PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1: