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Saiba como votaram os deputados na PEC que acaba com a escala 6x1

Apenas 22 parlamentares foram contra a proposta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/05/2026 às 18h25
Saiba como votaram os deputados na PEC que acaba com a escala 6x1
© Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Na noite de quarta-feira (27), a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) 221/19 que acaba com a escala 6x1, instituindo a obrigatoriedade de dois dias de descanso por semana, além de reduzir a jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais.

>>> Entenda a PEC que acaba com escala 6x1

A votação no plenário se deu em dois turnos e a proposta foi aprovada por ampla maioria. Na primeira votação, foram 472 votos a favor e 22 contra. No segundo turno, votaram a favor da PEC 461 parlamentares; 19 foram contra.

Considerando as 27 bancadas estaduais, os votos contra o fim da escala 6x 1 vieram de apenas cinco estados: Roraima, Maranhão, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

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Votaram contra a proposta, considerando os dois turnos, apenas os seguintes parlamentares:

  • Adriana Ventura (Novo-SP)
  • Bibo Nunes (PL-RS)
  • Carlos Chiodini (MDB-SC)
  • Caroline de Toni (PL-SC)
  • Daniel Freitas (PL-SC)
  • Daniela Reinehr (PL-SC)
  • Fabio Schiochet (União-SC)
  • Fausto Pinato (União-SP)
  • Gilson Marques (Novo-SC)
  • Julia Zanatta (PL-SC)
  • Kim Kataguiri (Missão-SP)
  • Lucas Redecker (PSD-RS)
  • Marcel van Hattem (Novo-RS)
  • Mauricio Marcon (PL-RS)
  • Nicoletti (PL-RR)
  • Paulo Marinho Jr (PL-MA)
  • Pezenti (MDB-SC)
  • Ricardo Guidi (PL-SC)
  • Ricardo Salles (Novo-SP)
  • Rosangela Moro (PL-SP)
  • Sérgio Turra (PP-RS)
  • Zé Trovão (PL-SC)

Confira abaixo a lista completa de como votaram os deputados na PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1:

1º turno

2º turno

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