Água com aparência e odor diferentes gera repercussão e críticas nas redes sociais em Tenente Portela

As reclamações envolvendo o abastecimento de água em Tenente Portela ganharam forte repercussão nas redes sociais nos últimos dias. Moradores passaram a compartilhar relatos sobre alterações na coloração, odor e até na textura da água distribuída no município.

Entre os comentários publicados por internautas, muitos utilizaram o humor para demonstrar indignação diante da situação. Algumas postagens chegaram a ironizar que a água estaria tão “oleosa” que nem seria mais necessário usar sabonete durante o banho. Apesar das brincadeiras que circularam nas redes, o tema tem gerado preocupação e revolta entre a população.

Além da aparência considerada incomum, moradores também afirmam perceber cheiro forte ao preparar alimentos e utilizar água em atividades domésticas, muitos relatam mal estar após consumirem. Os relatos se somam às denúncias já apresentadas na Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara de Vereadores para investigar os serviços prestados pela companhia responsável pelo abastecimento no município.











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