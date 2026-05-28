Reunião da CPI que investiga serviços da Aegea ouve relatos de moradores em Tenente Portela

A Câmara de Vereadores realizou, na noite desta quarta-feira dia 28, mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os serviços prestados pela empresa Aegea no município de Tenente Portela.

Durante o encontro, foram ouvidas quatro testemunhas, que relataram problemas enfrentados no abastecimento e na qualidade da água distribuída em diferentes pontos da cidade. Os depoimentos demonstraram forte insatisfação da comunidade com os serviços prestados pela companhia de saneamento.

Entre as principais reclamações apresentadas estão episódios frequentes de falta de água, além de alterações no odor, gosto e coloração da água fornecida à população. Um empresário do ramo de sorvetes, morador da região central, relatou prejuízos causados pela interrupção no abastecimento, principalmente durante a tarde, período considerado de maior movimento no comércio.

Moradores do bairro Operário também relataram preocupação com a qualidade da água, mencionando gosto diferente, aparência alterada e presença de gordura. Segundo os depoimentos apresentados na comissão, algumas famílias teriam registrado casos de diarreia e vômito no período em que a água apresentava alterações.

Além das reclamações relacionadas ao abastecimento e à qualidade da água, também foram citadas queixas envolvendo o aumento nas tarifas cobradas pela empresa.

Conforme integrantes da comissão, novas oitivas deverão ocorrer nos próximos dias, com previsão de ouvir mais moradores antes da conclusão da fase de investigação. Posteriormente, a CPI ainda deverá promover uma audiência pública para ampliar a participação da comunidade no debate sobre os serviços prestados pela companhia no município.