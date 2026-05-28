Prefeito de Ijuí Andrei Cossetin devolve mais de R$ 95 mil aos cofres públicos

O prefeito de Ijuí, Andrei Cossetin Sczmanski, anunciou nesta quarta-feira, dia 27, a devolução voluntária de valores referentes ao salário recebido entre janeiro de 2025 e maio de 2026.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do chefe do Executivo municipal. Conforme Cossetin, mesmo sem obrigação legal, decidiu restituir aos cofres públicos a diferença dos valores recebidos no período.

No vídeo publicado, o prefeito apresentou um comprovante de depósito no valor de R$ 95.107,92 e comentou sobre as críticas envolvendo o reajuste salarial aprovado no início deste ano. Em janeiro, o salário do prefeito de Ijuí ganhou repercussão nacional após promulgação do reajuste pela Câmara de Vereadores, elevando o valor de cerca de R$ 36 mil para R$ 37,4 mil.

Durante a manifestação, Cossetin afirmou ainda que pretende continuar realizando a devolução até o encerramento do mandato, previsto para dezembro de 2028.







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