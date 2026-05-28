Em entrevista à Rádio Província, Padre Luiz Afonso divulga programação religiosa em Tenente Portela
Corpus Christi, novena, baile e evento junino estiveram entre os assuntos abordados no programa Estação Província
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
28/05/2026 às 10h36
O Padre Luiz Afonso participou nesta semana do programa Estação Província, da Rádio Província, apresentado pelo comunicador André Eberhardt, onde falou sobre os próximos eventos promovidos pela Paróquia em Tenente Portela.
Entre os destaques da entrevista esteve a celebração de Corpus Christi, marcada para o dia 4 de junho, às 9h30, seguida de procissão.
Outro assunto abordado foi a novena mensal de Nossa Senhora Aparecida, que acontece no dia 6 de junho, às 14h30. Após a celebração, será realizada a primeira Festa Junina na Cripta, com comidas típicas, brincadeiras e música. O evento é aberto para toda a comunidade.
Durante a entrevista, também foi divulgado o Baile da Cuca e da Linguiça, promovido pela Paróquia no dia 13 de junho, um sábado, na Cripta. A programação inicia com missa às 18h30, seguida do baile às 20h. Os ingressos já estão disponíveis na secretaria paroquial e com membros do conselho. Padre luiz Afonso convidou toda comunidade para se fazer presente e participar dos eventos religiosos.
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