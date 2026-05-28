CRAS de Vista Gaúcha promove ações de prevenção ao abuso e exploração sexual infantil
Atividades desenvolvidas pelo Centro de Referência de Assistência Social abordaram proteção de crianças e adolescentes de forma educativa
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
28/05/2026 às 07h44
Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, o Centro de Referência de Assistência Social de Vista Gaúcha realizou atividades de conscientização com os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município.
A ação foi conduzida por uma assistente social, que trabalhou de maneira lúdica e acessível temas importantes relacionados à proteção de crianças e adolescentes.
Durante as atividades, as crianças receberam orientações sobre a identificação de toques seguros e inseguros, além da importância de comunicar e denunciar situações de suspeita ou risco. Também foi reforçado o direito ao próprio corpo, com a orientação de que ninguém pode tocar sem permissão.
A iniciativa destaca a importância da atuação contínua da rede socioassistencial de Vista Gaúcha na prevenção de violências e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
Em casos de suspeita ou confirmação de abuso, a orientação é realizar denúncia por meio do Disque 100 ou junto ao Conselho Tutelar pelo telefone (55) 99641-1382.
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