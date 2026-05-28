Braga: fiscalização apreende 2 toneladas de produtos impróprios para consumo e interdita mercado no Noroeste do Estado

Em operação do Programa Segurança dos Alimentos realizada nesta quarta-feira, 27 de maio, no município de Braga, no Noroeste do Estado, foram apreendidas 2 toneladas de produtos impróprios para o consumo em três mercados e um deles foi interditado em razão das péssimas condições de higiene encontradas pelos agentes da força-tarefa coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).
Entre os produtos apreendidos estavam carne e pescados sem procedência, armazenados em temperatura inadequada e até mesmo recongelados. Muitos alimentos estavam vencidos, como pães, massas, panetones, refrigerantes e vinho com data de validade de 2017. No mercado interditado, além da sujeira havia moscas e baratas vivas e mortas, especialmente nos freezers.
Parte dos alimentos apreendidos, após avaliação por veterinário, foi levada para uma ONG que cuida de animais.
Participaram da operação de fiscalização os promotores de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho (Defesa do Consumidor de Porto Alegre) e Jaquiline Liz Staub (da Comarca de Coronel Bicaco), servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRS) e da Promotoria de Justiça de Coronel Bicaco, representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Braga, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI) e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).
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