Braga: fiscalização apreende 2 toneladas de produtos impróprios para consumo e interdita mercado no Noroeste do Estado

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Participaram da operação de fiscalização os promotores de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho (Defesa do Consumidor de Porto Alegre) e Jaquiline Liz Staub (da Comarca de Coronel Bicaco), servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRS) e da Promotoria de Justiça de Coronel Bicaco, representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Braga, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI) e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).

Parte dos alimentos apreendidos, após avaliação por veterinário, foi levada para uma ONG que cuida de animais.

Entre os produtos apreendidos estavam carne e pescados sem procedência, armazenados em temperatura inadequada e até mesmo recongelados. Muitos alimentos estavam vencidos, como pães, massas, panetones, refrigerantes e vinho com data de validade de 2017. No mercado interditado, além da sujeira havia moscas e baratas vivas e mortas, especialmente nos freezers.

Em operação do Programa Segurança dos Alimentos realizada nesta quarta-feira, 27 de maio, no município de Braga, no Noroeste do Estado, foram apreendidas 2 toneladas de produtos impróprios para o consumo em três mercados e um deles foi interditado em razão das péssimas condições de higiene encontradas pelos agentes da força-tarefa coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

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