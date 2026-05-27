Palestra sobre prevenção ao câncer bucal mobilizou comunidade de Tenente Portela na tarde desta quarta-feira

A comunidade participou na tarde desta quarta-feira de uma importante palestra voltada à prevenção e conscientização sobre o câncer bucal, realizada no Centro Cultural em Tenente Portela, dentro das ações da campanha Maio Vermelho. O encontro reuniu profissionais da saúde, estudantes e moradores interessados em ampliar os cuidados com a saúde bucal.
A programação contou com a participação do palestrante Roque Miguel Rhoden, que destacou os principais fatores de risco da doença, formas de prevenção e a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de tratamento e cura.
Durante a atividade, também foram repassadas orientações sobre consultas periódicas ao dentista e a realização do autoexame, fundamentais para identificar alterações suspeitas ainda nos estágios iniciais.
O evento ainda reforçou informações divulgadas pela UCEFF durante o Maio Vermelho. Conforme dados do INCA, o câncer de boca está entre os tumores malignos mais comuns entre homens no Brasil, registrando entre 15 mil e 17 mil novos casos por ano.
A coordenadora do curso de Odontologia da UCEFF Itapiranga, Marina Jung, ressaltou a importância da prevenção, do autocuidado e das consultas odontológicas regulares como medidas essenciais para preservar a saúde e salvar vidas.
