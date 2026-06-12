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Evento celebra 25 anos da triagem neonatal no Rio Grande do Sul

Para marcar os 25 anos de criação da triagem neonatal no Rio Grande do Sul, o Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) e as secretarias mun...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/06/2026 às 18h45
Evento celebra 25 anos da triagem neonatal no Rio Grande do Sul
Diagnóstico precoce garante tratamento e melhora a qualidade de vida das crianças -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Para marcar os 25 anos de criação da triagem neonatal no Rio Grande do Sul, o Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) e as secretarias municipal e estadual da Saúde promoveram, nesta sexta-feira (12/6), um encontro em comemoração à data. O evento ocorreu no auditório do Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers) e apresentou um panorama histórico da política pública, desde a implantação no Sistema Único de Saúde (SUS), em 2001, até os dias atuais.

Conhecido popularmente como Teste do Pezinho, o exame se tornou símbolo da triagem neonatal, representando importante avanço no diagnóstico, tratamento e acompanhamento de condições de saúde em bebês. Realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida, o Teste integra o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), que constitui uma das mais importantes políticas públicas de promoção da saúde infantil do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao completar 25 anos, o programa reafirma sua relevância na identificação precoce de doenças que, quando diagnosticadas e tratadas de forma oportuna, contribuem para melhores condições de saúde, desenvolvimento e qualidade de vida das crianças.

Representando a Secretaria da Saúde do Estado, a diretora-geral adjunta, Claudia Daniel, agradeceu a todos os profissionais de saúde e famílias envolvidas no sucesso do serviço ao longo dos anos. “Muito mais do que um exame, trata-se de uma política pública essencial para detectar doenças que podem comprometer o desenvolvimento”, disse.

Programação reuniu especialistas e instituições parceiras para debater avanços e desafios da triagem neonatal -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Programação reuniu especialistas e instituições parceiras para debater avanços e desafios da triagem neonatal -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

“Essa conquista é resultado do esforço coletivo e das equipes multiprofissionais qualificadas que atuam desde a atenção primária até os serviços especializados. Isso representa cuidado com a vida desde o início. O programa evoluiu e ampliou o escopo, tornando-se uma política sólida. É um momento de reconhecimento pelo caminho trilhado até aqui e de reafirmarmos nosso compromisso com o futuro”, enfatizou Claudia.

Triagem alcança 75% dos recém-nascidos no RS

No Rio Grande do Sul, 75% dos recém-nascidos são triados pelo SRTN, que funciona no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas. Ao longo desses 25 anos, mais de 2,5 milhões de recém-nascidos foram avaliados e cerca de 2,6 mil crianças tiveram diagnóstico confirmado para doenças contempladas pelo programa, recebendo acompanhamento e tratamento especializados. Atualmente, a triagem neonatal realizada no Estado contempla fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita.

A coordenadora do SRTN, Vivian Coutinho, também falou da alegria que representa poder dar continuidade a um trabalho que se iniciou há mais de duas décadas. “O sucesso do programa depende do empenho de cada um e hoje, além do trabalho assistencial realizado pelas equipes dos laboratórios e dos ambulatórios, estamos contribuindo para a produção técnica e científica com o objetivo de proporcionar um começo de vida mais saudável”, afirmou.

O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, como serviço de referência, é responsável pela coordenação técnica do programa no Estado, pela confirmação diagnóstica dos casos suspeitos e pelo acompanhamento especializado das crianças diagnosticadas. Sua atuação – em conjunto com a rede de maternidades, de atenção primária e de serviços especializados – tem sido fundamental para a consolidação e a qualificação contínua da triagem neonatal no Rio Grande do Sul.

Marco reconhece atuação de profissionais e instituições

A celebração dos 25 anos do PNTN representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido por profissionais, gestores, instituições e famílias que contribuíram para transformar o diagnóstico precoce em uma oportunidade concreta de cuidado, prevenção de sequelas e promoção da saúde para milhares de crianças brasileiras.

O evento, que contou com o apoio do Instituto Alma Mater na organização e logística e do Cremers na cessão do espaço, teve ainda como parceiros a Sociedade de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, a Casa dos Raros, o Instituto Atlas Ibio Social, a Associação Brasileira Addisoniana e a Associação Riograndense de Propaganda.

A programação incluiu homenagens e palestras sobre os seguintes temas:

  • Evolução Laboratorial do SRTN-RS em 25 anos;
  • Hiperplasia adrenal congênita: a intensidade dos 12 anos de triagem neonatal do RS;
  • Fibrose cística: da implantação da triagem neonatal à era da medicina de precisão;
  • 25 anos da anemia falciforme e hemoglobinopatias: avanços, desafios e perspectivas;
  • Hipotireoidismo congênito: experiências, conquistas e legados;
  • Mesa multidisciplinar sobre fenilcetonúria;
  • Mesa de ampliação e parcerias da triagem neonatal SUS.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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